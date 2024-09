Historische Ereignisse am 26. September

Am 26. September 2024 blicken wir auf eine Vielzahl bedeutender historischer Ereignisse zurück, die sich an diesem Tag in verschiedenen Jahrhunderten ereignet haben. Besonders hervorzuheben ist die Veröffentlichung von Albert Einsteins spezieller Relativitätstheorie im Jahr 1905, die die moderne Physik revolutionierte und unser Verständnis des Universums grundlegend veränderte. Doch auch viele andere prägende Momente der Geschichte haben am 26. September stattgefunden.

1087: In der Westminster Abbey wird Wilhelm II. zum englischen König gekrönt.

Wilhelm II., auch bekannt als Wilhelm Rufus, bestieg nach dem Tod seines Vaters Wilhelm des Eroberers den Thron von England. Die Krönung markierte einen weiteren wichtigen Schritt in der Festigung der normannischen Herrschaft über England, die zuvor durch die Schlacht von Hastings 1066 begründet worden war.

1782: Uraufführung der Oper „Il Barbiere di Siviglia“ von Giovanni Paisiello.

Am Hoftheater in Sankt Petersburg fand die Premiere von Giovanni Paisiellos Oper „Il Barbiere di Siviglia“ statt. Diese Version des „Barbiers von Sevilla“ war die erste Vertonung des berühmten Stoffes und erfreute sich großer Beliebtheit, bevor sie später von Rossinis bekannter Oper abgelöst wurde.

1832: Der Göta-Kanal wird in Schweden eröffnet.

Der Göta-Kanal, eines der größten Bauprojekte Schwedens, wurde am 26. September 1832 offiziell eröffnet. Er ermöglichte eine direkte Wasserverbindung quer durch Schweden, ohne den Umweg über den Öresund, wo der damals gefürchtete Sundzoll erhoben wurde.

1853: Gründung der Victoria-Versicherung in Berlin.

In Berlin wurde die Victoria-Versicherung, ursprünglich als Allgemeine Eisenbahn-Versicherungs-Gesellschaft gegründet. Sie war eine der ersten Versicherungen, die sich speziell auf Eisenbahnunfälle spezialisierte, was in der Zeit des Eisenbahnbaus von großer Bedeutung war.

1872: Thomas Cook and Son startet die erste Weltreise.

Das britische Reisebüro Thomas Cook and Son veranstaltete die erste organisierte Weltreise, die am 26. September 1872 begann. Die 222-tägige Reise führte die Teilnehmer rund um den Globus und gilt als Pionierleistung in der Geschichte des Tourismus.

1876: Eintragung von Henkel & Cie. in Aachen.

Friedrich Karl Henkel gründete 1876 die Waschmittelfabrik Henkel & Cie., die später zu einem weltweit führenden Unternehmen in der Reinigungsmittelindustrie heranwachsen sollte. Der Eintrag ins Aachener Handelsregister markierte den offiziellen Beginn dieser Erfolgsgeschichte.

1887: Emil Berliner meldet das Grammophon zum Patent an.

Der deutsche Erfinder Emil Berliner revolutionierte die Musikwelt, als er das Grammophon mit Schallplatten als Tonträger zum Patent anmeldete. Diese Erfindung legte den Grundstein für die moderne Musikindustrie und den kommerziellen Vertrieb von Musik.

1905: Albert Einstein veröffentlicht seine spezielle Relativitätstheorie.

Am 26. September 1905 publizierte Albert Einstein seine spezielle Relativitätstheorie in den „Annalen der Physik“. Diese Theorie veränderte das wissenschaftliche Verständnis von Raum und Zeit und führte schließlich zur Entdeckung der Äquivalenz von Masse und Energie.

1957: Uraufführung des Musicals „West Side Story“.

Das legendäre Musical „West Side Story“ wurde am 26. September 1957 im Winter Garden Theatre in New York uraufgeführt. Die Musik von Leonard Bernstein, kombiniert mit den Texten von Stephen Sondheim und der Choreografie von Jerome Robbins, machte das Musical zu einem der größten Erfolge der Broadway-Geschichte.

1969: „Abbey Road“ der Beatles erscheint.

Das letzte Album der Beatles, „Abbey Road“, wurde am 26. September 1969 veröffentlicht. Das berühmte Coverfoto, das die Band auf einem Zebrastreifen zeigt, nährte Spekulationen um die „Paul is dead“-Verschwörungstheorie, die behauptete, Paul McCartney sei durch einen Doppelgänger ersetzt worden.

1972: Gründung der GSG 9 nach dem Olympia-Attentat.

Als Reaktion auf das Attentat bei den Olympischen Spielen in München, bei dem elf israelische Sportler ums Leben kamen, wurde in Deutschland die Anti-Terror-Einheit GSG 9 gegründet. Die Gründung dieser Einheit war ein wichtiger Schritt in der Bekämpfung des internationalen Terrorismus.

1980: Bombenanschlag auf das Münchner Oktoberfest.

Am 26. September 1980 erschütterte ein rechtsextremer Bombenanschlag das Münchner Oktoberfest. Die Tat forderte 13 Todesopfer und über 200 Verletzte. Das Attentat bleibt bis heute eines der schwersten in der deutschen Nachkriegsgeschichte.

1981: Erstflug der Boeing 767.

Die Boeing 767 absolvierte am 26. September 1981 ihren Jungfernflug. Dieses Modell setzte neue Maßstäbe in der zivilen Luftfahrt und ist bis heute im Einsatz.

1982: Erstausstrahlung von „Knight Rider“.

Die Kultserie „Knight Rider“ feierte am 26. September 1982 ihre Premiere auf dem US-Sender NBC. Die Serie, in der David Hasselhoff als Michael Knight mit dem sprechenden Auto KITT Verbrecher bekämpfte, erlangte weltweite Popularität.

1983: Kosmonauten überleben Raketen-Feuer.

Kurz vor dem Start einer Sojus-Rakete brach am 26. September 1983 ein Feuer aus. Die Kosmonauten konnten durch eine Notkapsel von der Rakete abgesprengt und gerettet werden – ein spektakuläres Beispiel für die Risiken der Raumfahrt.

1986: Bertelsmann kauft Doubleday & Co.

Am 26. September 1986 erwarb Bertelsmann das US-amerikanische Verlagshaus Doubleday & Co. für 475 Millionen US-Dollar. Mit diesem Kauf wurde Bertelsmann vorübergehend zum größten Medienkonzern der Welt.

1987: Thomas Gottschalk moderiert erstmals „Wetten, dass..?“.

In der Hofer Freiheitshalle moderierte Thomas Gottschalk am 26. September 1987 zum ersten Mal die erfolgreiche Fernsehsendung „Wetten, dass..?“, die er später zur meistgesehenen Unterhaltungsshow Europas machte.

1991: Start des Experiments „Biosphäre 2“.

Am 26. September 1991 begann das Projekt „Biosphäre 2“, bei dem acht Menschen in einem hermetisch abgeschlossenen Gebäude lebten, um ein geschlossenes Ökosystem zu erproben. Das Experiment galt als wichtiger Schritt in der Forschung für zukünftige Weltraummissionen.

2004: Mutterschaftsversicherung in der Schweiz per Volksabstimmung eingeführt.

In der Schweiz wurde am 26. September 2004 per Volksabstimmung eine Mutterschaftsversicherung eingeführt, womit das Land als letztes in Europa eine entsprechende gesetzliche Absicherung für Mütter einführte.

Diese Ereignisse zeigen, wie facettenreich der 26. September in der Geschichte war – von wissenschaftlichen Durchbrüchen über kulturelle Meilensteine bis hin zu tragischen Momenten.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt