Historische Ereignisse am 20. Januar

Manche Tage schreiben Geschichte, und der 20. Januar ist einer davon. Besonders markant ist der Wechsel im Oval Office der Vereinigten Staaten: Mit der Vereidigung von US-Präsidenten ist dieses Datum tief in die internationale Politik eingebettet. Doch auch andere Ereignisse verdienen Aufmerksamkeit, von technischen Meilensteinen bis zu kulturellen Besonderheiten.

1404: Erste Erwähnung der Thüringer Rostbratwurst

Eine im thüringischen Arnstadt ausgestellte Urkunde erwähnt die Thüringer Rostbratwurst erstmals offiziell. Dieses kulinarische Highlight zählt heute zu den bekanntesten Spezialitäten Deutschlands.

1778: James Cook erreicht Hawaii

Der britische Entdecker James Cook betritt die hawaiianische Insel Kauaʻi und eröffnet damit ein Kapitel in der Geschichte des Pazifiks, das für die indigene Bevölkerung weitreichende Folgen haben sollte.

1885: Patent für die erste Achterbahn

LaMarcus Adna Thompson, ein Pionier des Vergnügungsparkwesens, erhält ein Patent für die erste realisierte Achterbahn. Seine Erfindung revolutioniert die Unterhaltungsindustrie.

1905: Einsturz der Ägyptischen Brücke in Sankt Petersburg

Ein tragischer Zwischenfall ereignet sich, als die Ägyptische Brücke unter dem Gewicht einer Kavallerie-Schwadron zusammenbricht. Während alle Soldaten gerettet werden, verlieren mehrere Pferde ihr Leben.

1937: Franklin D. Roosevelts zweite Amtszeit

Franklin D. Roosevelt legt seinen Amtseid für eine zweite Amtszeit ab. Dies markiert den Beginn der Tradition, US-Präsidenten am 20. Januar ins Amt einzuführen.

1945: Roosevelt wird zum vierten Mal vereidigt

Einzigartig in der Geschichte der Vereinigten Staaten wird Franklin D. Roosevelt zum vierten Mal als Präsident vereidigt. Dieser Präzedenzfall führte später zur Begrenzung der Amtszeiten.

1961: John F. Kennedy übernimmt die Präsidentschaft

Dwight D. Eisenhower übergibt das Amt des US-Präsidenten an John F. Kennedy. Kennedys berühmte Worte „Fragt nicht, was euer Land für euch tun kann – fragt, was ihr für euer Land tun könnt“ hallen bis heute nach.

1966: Gründung des 1. FC Lokomotive Leipzig

In Leipzig entsteht der traditionsreiche Fußballverein 1. FC Lokomotive Leipzig, ein Nachfolger des SC Leipzig und ein Symbol ostdeutscher Fußballgeschichte.

1969: Ellinor von Puttkamer wird Botschafterin

Mit Ellinor von Puttkamer wird erstmals eine Frau Botschafterin der Bundesrepublik Deutschland. Sie vertritt das Land beim Europarat in Straßburg.

1969: Soldatenmord von Lebach

In einem Munitionsdepot der Bundeswehr im Saarland ereignet sich ein brutales Verbrechen. Zwei Täter dringen ein und töten mehrere Soldaten. Die Aufklärung gelingt dank der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY … ungelöst“.

1981: Ende der Geiselnahme von Teheran

Nach 444 Tagen endet die Geiselnahme in der US-amerikanischen Botschaft im Iran. Es ist eine der längsten und bedeutendsten Krisen der modernen Diplomatie.

1990: Gründung der Deutschen Sozialen Union

Die Deutsche Soziale Union wird in Leipzig ins Leben gerufen und spielt eine Rolle im politischen Übergang der Wendezeit.

1996: Jassir Arafat wird Präsident

Jassir Arafat wird zum Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde gewählt. Dies unterstreicht die Bemühungen um eine friedliche Lösung des Nahostkonflikts.

1998: Stromkrise in Auckland

Ein Stromausfall, ausgelöst durch den Ausfall einer Leitung, führt zu wochenlangen Engpässen in Auckland, Neuseeland. Erst nach fünf Wochen ist die Stromversorgung wieder stabil.

2009: Barack Obama wird Präsident

Barack Obama wird als erster Afroamerikaner Präsident der Vereinigten Staaten. Dieser historische Moment prägt die internationale Wahrnehmung von Diversität und Fortschritt.

2013: Volksbefragung in Österreich zur Wehrpflicht

In einer historischen Abstimmung entscheidet sich die österreichische Bevölkerung für die Beibehaltung der Wehrpflicht.

2017: Donald Trump wird Präsident

Donald Trump wird zum 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten vereidigt und setzt kontroverse politische Akzente.

2021: Joe Biden wird Präsident

Mit der Vereidigung von Joe Biden tritt der 46. Präsident der Vereinigten Staaten sein Amt an. Seine Präsidentschaft ist geprägt von einem starken Fokus auf Klimapolitik und internationale Kooperation.

Der 20. Januar bleibt ein Datum voller Ereignisse, die sowohl die Geschichte als auch die Gegenwart prägen.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt