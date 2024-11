Historische Ereignisse am 3. November

Am heutigen 3. November blicken wir auf eine Reihe historischer Ereignisse zurück, die unser Leben auf verschiedene Weise beeinflusst haben. Von Entdeckungen und wirtschaftlichen Entwicklungen bis hin zu politischen Entscheidungen und kulturellen Meilensteinen – dieser Tag markiert wichtige Wendepunkte. Ein besonders einflussreiches Ereignis ist die Entdeckung der Alzheimer-Krankheit durch Alois Alzheimer im Jahr 1906, die zur Grundlage der modernen Forschung im Bereich der Neurodegeneration wurde.

1493: Christoph Kolumbus entdeckt Dominica und La Désirade

Auf seiner zweiten Reise in die Neue Welt stößt Christoph Kolumbus auf eine Insel in der Karibik, die er Dominica nennt – nach dem Sonntag, dem Tag ihrer Entdeckung. Am selben Tag entdeckt er auch La Désirade, die er aufgrund ihrer Schönheit „Die Ersehnte“ nennt. Beide Entdeckungen prägen das europäische Wissen über die Karibik und führen zur weiteren Kolonisierung der Region.

1817: Eröffnung der Bank of Montreal

In Kanada eröffnet die Bank of Montreal ihre erste Filiale in Montreal, Quebec. Als älteste Bank des Landes wird sie später eine zentrale Rolle in der kanadischen Wirtschaft spielen und gehört bis heute zu den großen Finanzinstituten Nordamerikas.

1838: Gründung der Times of India

In Britisch-Indien wird The Bombay Times and Journal of Commerce ins Leben gerufen. Diese Zeitung entwickelt sich im Laufe der Jahre zur heutigen Times of India und wird zu einem der größten und einflussreichsten Nachrichtenmedien in Indien.

1871: Gründung der Anglo-Deutschen Bank in Hamburg

Die Anglo-Deutsche Bank wird in Hamburg mit Unterstützung hanseatischer Kaufleute gegründet. Dieses Finanzinstitut steht sinnbildlich für die enge wirtschaftliche Verflechtung zwischen Großbritannien und Deutschland im 19. Jahrhundert.

1906: Alois Alzheimer beschreibt erstmals die Alzheimer-Krankheit

In einem Vortrag vor Psychiatern und Nervenärzten in Tübingen stellt Alois Alzheimer das Krankheitsbild vor, das später als Alzheimer-Krankheit bekannt wird. Diese Entdeckung legt den Grundstein für die Forschung an neurodegenerativen Erkrankungen und ist bis heute ein bedeutendes medizinisches Thema.

1911: Gründung von Chevrolet in den USA

Mit der Gründung von Chevrolet tritt ein neues Automobilunternehmen auf den Markt, das sich als Konkurrenz zu Ford etablieren will. Chevrolet entwickelt sich im Laufe der Jahrzehnte zu einer ikonischen Marke und prägte die Automobilkultur der USA nachhaltig.

1914: Patentierung des Büstenhalters in den USA

Mary Phelps Jacob lässt den Büstenhalter patentieren und verkauft das Patent kurze Zeit später an die Warner Brothers Corset Company. Der Büstenhalter wird in den folgenden Jahrzehnten zu einem unverzichtbaren Kleidungsstück und Symbol des modernen Frauenlebens.

1925: Alfred Hitchcocks erster Film „The Pleasure Garden“ feiert Premiere

Alfred Hitchcock, der spätere Meister des Thrillers, bringt mit „The Pleasure Garden“ seinen ersten Spielfilm in die Kinos von München. Der Stummfilm wird begeistert aufgenommen und gilt als Startschuss für Hitchcocks außergewöhnliche Karriere im Filmgeschäft.

1936: Wiederwahl von Franklin D. Roosevelt

In einer triumphalen Wahl gewinnt Franklin D. Roosevelt gegen seinen Herausforderer Alf Landon und wird zum ersten Mal wiedergewählt. Seine Präsidentschaft prägt die USA nachhaltig, insbesondere durch den New Deal und den Zweiten Weltkrieg.

1949: Bonn wird zur provisorischen Hauptstadt Deutschlands

Der erste Deutsche Bundestag entscheidet sich dafür, Bonn zur provisorischen Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland zu machen. Diese Entscheidung gibt der jungen Republik eine stabile Basis und beeinflusst die politische Entwicklung der Nachkriegszeit.

1954: Uraufführung des ersten Godzilla-Films in Japan

In Japan wird der erste Godzilla-Film uraufgeführt und markiert den Beginn einer der erfolgreichsten Filmreihen der Welt. Die Figur des riesigen Monsters wird zu einem Symbol für die Gefahren des Atomzeitalters und zu einem festen Bestandteil der Popkultur.

1956: Erste Fernsehwerbung im deutschen Fernsehen

In der Sendung „Zwischen halb und acht“ wird erstmals in Deutschland Werbung ausgestrahlt. Beppo Brem und Liesl Karlstadt werben für ein Waschmittel und läuten damit eine neue Ära der kommerziellen Fernsehunterhaltung ein.

1960: Uraufführung des Musicals „The Unsinkable Molly Brown“ am Broadway

Das Musical über die Titanic-Überlebende und Frauenrechtlerin Molly Brown wird in New York uraufgeführt und erlebt über 530 Vorstellungen. Es zeigt den Aufstieg und das Durchhaltevermögen einer beeindruckenden Frau und wird zu einem beliebten Stück des amerikanischen Theaters.

1963: Lebenszeichen der verschütteten Bergleute in Lengede

Nach dem schweren Grubenunglück von Lengede bei Peine geben sich zehn Tage nach dem Unglück erstmals wieder Lebenszeichen von den verschütteten Bergleuten. Die Rettung von Lengede geht später als „Wunder von Lengede“ in die Geschichte ein.

1969: Baubeginn der Wiener U-Bahn

Am Karlsplatz in Wien beginnen die Bauarbeiten zur Errichtung der U-Bahn. Sie wird das Stadtbild und die Mobilität in Wien entscheidend prägen und gilt als eine der besten Nahverkehrsnetze Europas.

1973: Start der Raumsonde Mariner 10 Richtung Merkur

Die NASA startet im Rahmen des Mariner-Programms die Raumsonde Mariner 10, die als erste Sonde den Planeten Merkur erreichen wird. Dieser Erfolg stellt einen Meilenstein in der Erforschung des Sonnensystems dar.

1978: Unabhängigkeit von Dominica

Am Jahrestag seiner Entdeckung durch Kolumbus wird Dominica von Großbritannien unabhängig und führt gleichzeitig eine neue Flagge ein. Dieser Schritt markiert die politische Emanzipation des kleinen Karibikstaats.

1992: Bill Clinton wird US-Präsident

Bill Clinton besiegt George Bush bei den Präsidentschaftswahlen und wird neuer Präsident der Vereinigten Staaten. Seine Wahl steht für den Beginn einer neuen Ära in der amerikanischen Politik.

1994: Veröffentlichung von Red Hat Linux 1.0

Red Hat veröffentlicht die erste Version seines Linux-Systems, das sich in den folgenden Jahren als ein bedeutendes Betriebssystem für Server und Unternehmen etabliert und die Open-Source-Bewegung prägt.

2000: Enyas Lied „Only Time“ wird veröffentlicht

Die irische Sängerin Enya veröffentlicht „Only Time“, das rund ein Jahr später durch die Berichterstattung über die Anschläge vom 11. September traurige Berühmtheit erlangt.

2014: Eröffnung des One World Trade Center

In New York City wird offiziell das One World Trade Center eröffnet. Der Neubau steht als Symbol für den Wiederaufbau und den Mut der Stadt nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001.

2015: Greenpeace-Aktivisten besetzen Braunkohlekraftwerk in Deuben

Um auf die Gefahren der Braunkohleverstromung aufmerksam zu machen, besetzen Umweltaktivisten das Kraftwerk in Deuben. Diese Aktion ist Teil einer breiten Bewegung für den Ausstieg aus der fossilen Energieerzeugung in Deutschland.

Diese Ereignisse erinnern uns daran, dass die Geschichte immer wieder von Momenten geprägt wird, die in ihrer Zeit den Lauf der Welt verändert haben.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt