Historische Ereignisse am 30. Juni

Am 30. Juni gab es im Laufe der Geschichte viele bedeutende Ereignisse, die weltweit und auch in Deutschland stattfanden. Hier sind einige der bemerkenswertesten:

30. Juni 1498: Gründung der Wiener Sängerknaben

Am 30. Juni 1498 gründete Kaiser Maximilian I. die Wiener Sängerknaben als Teil seiner musikalischen Hofkapelle. Dieser traditionsreiche Knabenchor ist bis heute international bekannt und zählt zu den ältesten und renommiertesten Chören der Welt.

30. Juni 1934: Nacht der langen Messer

In der Nacht vom 30. Juni auf den 1. Juli 1934 fand in Deutschland die sogenannte „Nacht der langen Messer“ statt. Adolf Hitler ließ zahlreiche hochrangige SA-Führer sowie andere politische Gegner verhaften und ermorden. Dieses Ereignis war ein bedeutender Wendepunkt in der Konsolidierung der Macht des NS-Regimes und führte zur Ausschaltung der SA als politische Macht innerhalb der NSDAP.

30. Juni 1942: Verbot des Unterrichts für jüdische Schüler im Deutschen Reich

Am 30. Juni 1942 wurde im Deutschen Reich der Unterricht für jüdische Schüler offiziell verboten. Diese Maßnahme war Teil der systematischen Ausgrenzung und Verfolgung der jüdischen Bevölkerung unter dem NS-Regime und ein weiterer Schritt auf dem Weg zum Holocaust.

30. Juni 1960: Unabhängigkeit des Kongo

Der 30. Juni 1960 markiert den Tag der Unabhängigkeit des Kongo von Belgien. Der Kongress in Leopoldville (heute Kinshasa) erklärte die Unabhängigkeit, und Joseph Kasavubu wurde erster Präsident der Demokratischen Republik Kongo. Diese Unabhängigkeit führte jedoch zu großen politischen und sozialen Umwälzungen im Land, die noch Jahrzehnte anhalten sollten.

30. Juni 1961: Verabschiedung des Bundessozialhilfegesetzes

Am 30. Juni 1961 wurde in Deutschland das Bundessozialhilfegesetz verabschiedet. Dieses Gesetz regelte bis zum 31. Dezember 2004 Art und Umfang der Sozialhilfe für bedürftige Einwohner der Bundesrepublik Deutschland. Es legte den Grundstein für die moderne Sozialhilfe und war ein wichtiger Schritt in der Entwicklung des deutschen Sozialstaats.

30. Juni 1997: Übergabe Hongkongs an China

Am 30. Juni 1997 wurde Hongkong von Großbritannien an die Volksrepublik China übergeben. Hongkong ist seit 1. Juli 1997 eine Sonderverwaltungsregion (SVR) der Volksrepublik China und untersteht gemäß der chinesischen Verfassung der Zentralregierung in Peking. Dieser historische Moment markierte das Ende von 156 Jahren britischer Kolonialherrschaft und den Beginn einer neuen Ära unter chinesischer Souveränität. Hongkong wurde zu einer Sonderverwaltungszone mit einem hohen Grad an Autonomie.

30. Juni 2005: Einführung der gleichgeschlechtlichen Ehe in Spanien

Am 30. Juni 2005 wurde in Spanien die gleichgeschlechtliche Ehe gesetzlich ermöglicht. Spanien war nach den Niederlanden und Belgien das dritte Land weltweit, das die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare öffnete. Dieses Gesetz markierte einen bedeutenden Schritt in Richtung Gleichberechtigung und Rechte für LGBTQ+ Personen in Spanien.

30. Juni 2013: Großbrand auf der Baustelle des Flughafen Berlin Brandenburg

Am 30. Juni 2013 brach auf der Baustelle des neuen Flughafens Berlin Brandenburg ein Großbrand aus. Dieses Ereignis führte zu weiteren Verzögerungen bei der ohnehin schon stark verzögerten Fertigstellung des Flughafens, der ursprünglich 2011 eröffnet werden sollte. Der Brand verursachte erheblichen Schaden und führte zu einer erneuten Untersuchung der Bauaufsicht und Sicherheitsmaßnahmen.

