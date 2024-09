Historische Ereignisse am 30. September

Am 30. September jährt sich ein Tag, der viele historische Ereignisse geprägt hat. Besonders das Schicksal der DDR-Flüchtlinge, die 1989 in den Botschaften in Prag und Warschau Zuflucht suchten und schließlich die Erlaubnis zur Ausreise erhielten, bleibt bis heute von enormer Bedeutung. Doch auch andere Ereignisse dieses Tages haben ihren Platz in der Geschichte gefunden.

1484: In Ingolstadt findet das letzte große Ritterturnier auf deutschem Boden statt.

Das Ende einer Ära: Mit dem letzten großen Ritterturnier in Ingolstadt verabschiedet sich Deutschland symbolisch von der Epoche des Rittertums. Der glanzvolle Wettkampf markierte das Ende einer Tradition, die das Mittelalter prägte.

1791: Die Uraufführung der Oper Die Zauberflöte von Wolfgang Amadeus Mozart findet in Wien statt.

Mozarts weltberühmte Oper „Die Zauberflöte“ feierte am 30. September 1791 im Theater auf der Wieden in Wien Premiere. Mit ihrer mystischen Handlung und der einzigartigen Musik hinterließ sie einen tiefen Eindruck und gehört bis heute zu den Meisterwerken der klassischen Musik.

1880: Henry Draper gelingt die erste Fotografie des Orionnebels.

Der Astronom Henry Draper schafft es, als erster den Orionnebel zu fotografieren. Diese Aufnahme legte den Grundstein für die spätere Entwicklung der Astrofotografie und half dabei, das Universum visuell zu dokumentieren.

1888: Jack the Ripper bringt vermutlich mit Elizabeth Stride und Catherine Eddowes zwei Frauen an einem Tag um.

Der berüchtigte Serienmörder Jack the Ripper setzte am 30. September 1888 in London seine Mordserie fort und tötete wahrscheinlich zwei Frauen an einem Tag. Bis heute bleibt seine Identität ungeklärt, und die Morde prägen die Kriminalgeschichte nachhaltig.

1897: Im Berliner Hotel Bristol findet eine kleine Autoschau statt.

Diese Autoschau im Hotel Bristol gilt als der Vorläufer der späteren Internationalen Automobilausstellung (IAA). Mit nur acht ausgestellten Fahrzeugen markierte sie den Anfang einer Erfolgsgeschichte, die die Automobilwelt revolutionieren sollte.

1933: Die Uraufführung der Operette Zwei Herzen im Dreivierteltakt von Robert Stolz in Zürich.

Robert Stolz‘ Operette „Zwei Herzen im Dreivierteltakt“ erlebte am 30. September 1933 ihre Premiere in Zürich. Sie basierte auf einem gleichnamigen Film und begeisterte das Publikum mit ihrer leichten, mitreißenden Musik.

1946: Im Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher beginnt die Urteilsverkündung.

Nach monatelangen Verhandlungen begann am 30. September 1946 die Verkündung der Urteile im Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher des NS-Regimes. Dieses Verfahren war ein Meilenstein für die internationale Rechtsprechung und die Aufarbeitung der NS-Verbrechen.

1946: Die hessische Landesversammlung verabschiedet den Hessischen Verfassungskompromiss.

Am selben Tag beschloss die hessische Landesversammlung den Hessischen Verfassungskompromiss, der die Grundlage für das politische System des neuen Bundeslandes bildete und bis heute Bestand hat.

1954: Das erste Atom-U-Boot der United States Navy, die USS Nautilus, wird in Dienst gestellt.

Die Inbetriebnahme der USS Nautilus, des ersten Atom-U-Boots der Welt, markierte am 30. September 1954 den Beginn einer neuen Ära in der militärischen Seefahrt. Atomenergie ermöglichte fortan unvorstellbare Reichweiten und eine neue Art der Kriegsführung.

1957: Austrian Airlines wird gegründet.

Mit der Gründung von Austrian Airlines erhielt Österreich am 30. September 1957 seine nationale Fluggesellschaft. Diese wuchs in den folgenden Jahrzehnten zu einer der bedeutendsten Airlines Europas.

1960: Der US-Sender ABC strahlt die erste Folge von The Flintstones aus.

Am 30. September 1960 wurde die erste Episode der Animationsserie „The Flintstones“ (in Deutschland als „Familie Feuerstein“ bekannt) ausgestrahlt. Die Serie wurde zu einem kulturellen Phänomen und bleibt bis heute ein Klassiker.

1971: Der Deutsche Freiheitssender 904 stellt seinen Betrieb ein.

Nach 15 Jahren Betrieb endete am 30. September 1971 die Ära des Deutschen Freiheitssenders 904, eines Geheimsenders, der aus der DDR in die Bundesrepublik strahlte. Er wurde vor allem von DDR-kritischen Stimmen genutzt, um die Bevölkerung in Westdeutschland zu erreichen.

1972: Die Ölandsbron wird in Schweden eröffnet.

Die Einweihung der Ölandsbron, einer der längsten Brücken Europas, am 30. September 1972 verband die schwedische Insel Öland mit dem Festland. Sie ist bis heute eine wichtige Verkehrsverbindung und ein technisches Meisterwerk.

1973: Im ZDF wird die erste Folge der Rappelkiste ausgestrahlt.

Die Kinder- und Jugendsendung „Rappelkiste“ hatte am 30. September 1973 ihre Premiere im ZDF. Sie richtete sich an ein junges Publikum und bot neben Unterhaltung auch pädagogische Inhalte.

1989: Hans-Dietrich Genscher verkündet den DDR-Flüchtlingen die Ausreiseerlaubnis.

Am 30. September 1989 schrieb sich ein Moment in die deutsche Geschichte ein: Der damalige Außenminister Hans-Dietrich Genscher verkündete den DDR-Flüchtlingen in der Prager Botschaft vom Balkon aus die Nachricht, dass ihre Ausreise in die Bundesrepublik erlaubt sei. Diese Szene wurde zu einem Symbol für das Ende der DDR.

1999: Schwerer Unfall in der Wiederaufarbeitungsanlage in Tōkai, Japan.

In der japanischen Wiederaufarbeitungsanlage Tōkai kam es am 30. September 1999 zu einem schweren nuklearen Unfall, bei dem zwei Arbeiter starben und hunderte Menschen kontaminiert wurden. Es war der schwerste Unfall dieser Art in der Geschichte Japans.

2004: Der erste lebende Riesenkalmar wird fotografiert.

Der Meeresbiologe Tsunemi Kubodera fotografierte am 30. September 2004 den ersten lebenden Riesenkalmar in seinem natürlichen Lebensraum. Diese bahnbrechende Entdeckung gab Wissenschaftlern weltweit neue Einblicke in die Tiefsee.

2005: Jyllands-Posten veröffentlicht Karikaturen des Propheten Mohammed.

Die dänische Tageszeitung Jyllands-Posten löste am 30. September 2005 eine weltweite Kontroverse aus, als sie Karikaturen des Propheten Mohammed veröffentlichte. Diese Karikaturen führten in vielen Ländern zu massiven, teilweise gewalttätigen Protesten.

2007: Deutsche Frauen-Fußballnationalmannschaft wird erneut Weltmeister.

Am 30. September 2007 triumphierte die deutsche Frauen-Fußballnationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in China. Im Finale besiegten sie Brasilien mit 2:0 und wurden zum zweiten Mal Weltmeister, als erste Mannschaft, die ihren Titel verteidigen konnte.

2010: Eskalation bei der Räumung der Schülerdemonstration gegen Stuttgart 21.

Die Räumung einer Demonstration gegen das umstrittene Bauprojekt Stuttgart 21 führte am 30. September 2010 zu heftigen Auseinandersetzungen. Hunderte Demonstranten, darunter viele Jugendliche und ältere Menschen, wurden verletzt, als die Polizei Pfefferspray und Wasserwerfer einsetzte.

Diese Ereignisse zeigen, wie facettenreich der 30. September in der Geschichte war – von kulturellen Meilensteinen über politische Wendepunkte bis hin zu wissenschaftlichen Durchbrüchen.

