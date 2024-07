Historische Ereignisse am 31. Juli

Posted in

Heute, am 31. Juli 2024, werfen wir einen Blick auf einige bemerkenswerte Ereignisse, die sich an diesem Datum in der Geschichte zugetragen haben.

1498: Christoph Kolumbus entdeckt Trinidad

Am 31. Juli 1498 entdeckt Christoph Kolumbus auf seiner dritten Reise eine Insel, die er aufgrund ihrer drei markanten Berggipfel Trinidad (Trinität) nennt. Diese Entdeckung markiert einen weiteren wichtigen Meilenstein in der Erkundung der Neuen Welt.

1752: Eröffnung des Tiergartens Schönbrunn in Wien

Am 31. Juli 1752 wird der Tiergarten Schönbrunn in Wien eröffnet, womit er der weltweit älteste noch bestehende Zoo ist. Der Tiergarten entwickelte sich zu einer bedeutenden Institution für den Artenschutz und die Forschung.

1790: Erstes Patent der USA für Samuel Hopkins

Der Erfinder Samuel Hopkins erhält am 31. Juli 1790 das erste Patent der USA für einen neuen Herstellungsprozess von Pottasche. Die Urkunde trägt unter anderem die Unterschriften von Präsident George Washington und Außenminister Thomas Jefferson.

1917: Beginn der Dritten Flandernschlacht im Ersten Weltkrieg

Am 31. Juli 1917 beginnt die Entente im Ersten Weltkrieg die Dritte Flandernschlacht, um einen Durchbruch im Raum Ypern zu erzielen. Diese Schlacht wird eine der blutigsten Auseinandersetzungen des Krieges.

1919: Annahme der Weimarer Verfassung

Die deutsche Nationalversammlung nimmt am 31. Juli 1919 die Weimarer Verfassung an, die das politische Fundament der Weimarer Republik bildet und eine neue demokratische Ordnung in Deutschland etabliert.

1919: Eröffnung der Funkverbindung Berlin-New York

Ebenfalls am 31. Juli 1919 wird die Funkverbindung zwischen Berlin und New York eröffnet, was einen Meilenstein in der Kommunikationstechnologie darstellt und die transatlantische Kommunikation revolutioniert.

1931: Rückkehr des Graf Zeppelin von der Polarfahrt

Nach einer Woche kehrt das Starrluftschiff LZ 127 Graf Zeppelin am 31. Juli 1931 von seiner erfolgreichen Polarfahrt unter der Leitung von Hugo Eckener nach Friedrichshafen zurück. Diese Expedition war ein bedeutender Erfolg in der Luftfahrtgeschichte.

1932: Wahlerfolg der NSDAP bei der Reichstagswahl

Bei der Reichstagswahl am 31. Juli 1932 gewinnt die NSDAP 37,3 % der Stimmen und wird zur größten Fraktion im Reichstag. Dieses Ergebnis markiert einen entscheidenden Schritt in der Machtübernahme der Nationalsozialisten.

1948: Einweihung des New York International Airport

Der neue New York International Airport wird am 31. Juli 1948 offiziell eingeweiht. Nach seiner Umbenennung am 24. Dezember 1963 wird er als John F. Kennedy International Airport weltberühmt.

1969: Mariner 6 fotografiert den Mars

Die Raumsonde Mariner 6 fotografiert am 31. Juli 1969 den Mars im Vorbeiflug und sendet die Bilder innerhalb weniger Minuten zur Erde. Diese Mission liefert wertvolle Daten über den Roten Planeten.

1973: Bundesverfassungsgericht bestätigt Grundlagenvertrag mit der DDR

Am 31. Juli 1973 entscheidet das Bundesverfassungsgericht, dass der Grundlagenvertrag mit der DDR verfassungsgemäß ist. Diese Entscheidung stärkt die Beziehungen zwischen beiden deutschen Staaten.

1976: DDR wird Fußball-Olympiasieger

Die Olympiaauswahl der DDR gewinnt am 31. Juli 1976 das Endspiel gegen Polen mit 3:1 und wird Fußball-Olympiasieger. Dieser Triumph ist ein bedeutender sportlicher Erfolg für die DDR.

1991: Unterzeichnung des START-Vertrags

Am 31. Juli 1991 unterzeichnen George Bush und Michail Gorbatschow den START-Vertrag zwischen den USA und der Sowjetunion zur Reduzierung von strategischen Atomwaffen. Dieser Vertrag markiert einen wichtigen Schritt zur nuklearen Abrüstung.

2006: Vereitelte Bombenanschläge in Nordrhein-Westfalen

Am 31. Juli 2006 werden in Nordrhein-Westfalen Bombenanschläge auf Regionalzüge verübt; diese misslingen jedoch aufgrund von technischen Fehlern. Dieser Vorfall verdeutlicht die anhaltende Bedrohung durch Terrorismus.

2007: Ende der Operation Banner

Die Operation Banner, der längste Einsatz britischer Streitkräfte aller Zeiten, endet am 31. Juli 2007. Diese Truppenstationierung in Nordirland diente seit 1969 der Verhinderung eines Bürgerkriegs.

Diese historischen Ereignisse am 31. Juli zeigen die Vielfalt und Bedeutung dieses Tages in der Geschichte.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt