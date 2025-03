Historische Ereignisse am 5. März – Wendepunkte der Geschichte

Manche Tage in der Geschichte stehen für bahnbrechende Erfindungen, politische Entscheidungen oder kulturelle Meilensteine. Der 5. März ist ein solcher Tag. Besonders prägend war Winston Churchills berühmte Rede von 1946, in der er den Begriff „Eiserner Vorhang“ prägte. Diese Metapher wurde zum Symbol für die Teilung Europas in Ost und West – und markierte den Beginn des Kalten Krieges. Doch auch in anderen Bereichen gab es bedeutende Entwicklungen.

1836: Samuel Colt und die Erfindung des Trommelrevolvers

Der amerikanische Erfinder Samuel Colt produziert in seiner Fabrik den ersten Trommelrevolver. Das Modell Texas mit Kaliber .34 revolutioniert den Waffenbau und macht den Revolver zum Standard in der Bewaffnung.

1853: Gründung von Steinway & Sons

In New York gründet Heinrich Steinweg das Klavierbau-Unternehmen Steinway & Sons. Die Firma wird weltweit bekannt für ihre hochwertigen Flügel und Klaviere und betreibt heute Produktionsstätten in New York und Hamburg.

1872: George Westinghouse erhält Patent für die Druckluftbremse

Die von George Westinghouse entwickelte Druckluftbremse wird patentiert. Sie verbessert die Sicherheit im Eisenbahnbetrieb erheblich und setzt neue Maßstäbe für den Schienenverkehr.

1878: Die Geburt von Manchester United

Unter dem Namen Newton Heath LYR F.C. wird in England ein Fußballverein gegründet, der später als Manchester United weltberühmt wird. Heute zählt der Klub zu den erfolgreichsten Fußballmannschaften der Welt.

1917: Fund des Meteoriten von Treysa

Ein außergewöhnlicher Fund ereignet sich in einem Waldstück bei Rommershausen: Ein Meteorit schlägt ein und bleibt als der „Meteorit von Treysa“ bekannt.

1933: Letzte Reichstagswahl vor der NS-Diktatur

Die Reichstagswahl bringt der NSDAP mit 43,9 Prozent die meisten Stimmen. Es ist die letzte Wahl im Mehrparteiensystem, bevor Deutschland in eine totalitäre Diktatur abrutscht.

1936: Erstflug der Supermarine Spitfire

Ein Meilenstein der Luftfahrtgeschichte: Der Prototyp der britischen Supermarine Spitfire hebt erstmals ab. Das wendige Kampfflugzeug wird im Zweiten Weltkrieg eine zentrale Rolle spielen.

1937: Gründung von US Airways

Die heutige US Airways wird als All American Aviation gegründet. Die Fluggesellschaft entwickelt sich zu einem der bedeutenden Luftfahrtunternehmen der USA.

1943: Erstflug der Gloster Meteor

Großbritannien präsentiert mit der Gloster Meteor sein erstes strahlgetriebenes Jagdflugzeug. Es wird später das einzige alliierte Jetflugzeug im Zweiten Weltkrieg.

1946: Winston Churchill und der „Eiserne Vorhang“

In einer Rede am Westminster College in Missouri prägt Winston Churchill den Begriff „Eiserner Vorhang“. Er beschreibt damit die politische Spaltung Europas in Ost und West und läutet damit symbolisch den Kalten Krieg ein.

1965: Für eine Handvoll Dollar in deutschen Kinos

Sergio Leones legendärer Italowestern „Für eine Handvoll Dollar“ mit Clint Eastwood startet in deutschen Kinos und begründet das Genre des Spaghetti-Westerns.

1966: Udo Jürgens gewinnt den Grand Prix Eurovision

Mit „Merci, Chérie“ triumphiert der Österreicher Udo Jürgens beim Grand Prix Eurovision de la Chanson. Der Sieg bringt ihm internationalen Ruhm.

1969: Gustav Heinemann wird Bundespräsident

Die Bundesversammlung wählt den SPD-Politiker Gustav Heinemann im dritten Wahlgang zum Bundespräsidenten. Er steht für eine Politik der Aussöhnung und Reformen.

1969: Apollo 9-Astronauten testen die Mondlandefähre

Die Apollo 9-Mission macht Geschichte: Erstmals steigen Astronauten von einem Raumfahrzeug in ein anderes um, ein wichtiger Test für die spätere Mondlandung.

1970: Der Atomwaffensperrvertrag tritt in Kraft

Der Atomwaffensperrvertrag soll die Verbreitung von Nuklearwaffen verhindern und regelt die friedliche Nutzung der Kernenergie.

1979: Voyager 1 erreicht den Jupiter

Die Raumsonde Voyager 1 fliegt am Jupiter vorbei und liefert bahnbrechende Aufnahmen des Gasriesen und seiner Monde.

1981: Musikantenstadl geht auf Sendung

Die erste Folge der Unterhaltungssendung „Musikantenstadl“ wird ausgestrahlt. Moderator Karl Moik macht die Show zu einer der erfolgreichsten Musiksendungen im deutschsprachigen Raum.

1982: Venera 14 landet auf der Venus

Die sowjetische Raumsonde Venera 14 erreicht die Venus und sendet 57 Minuten lang Daten, bevor die extreme Umgebung die Sonde zerstört.

2001: Die Ärzte veröffentlichen „Yoko Ono“

Die Single „Yoko Ono“ erscheint aus dem Album „Runter mit den Spendierhosen, Unsichtbarer!“. Das zugehörige Musikvideo geht als das kürzeste jemals veröffentlichte Musikvideo in die Geschichte ein.

2013: Tomb Raider feiert Comeback

Das Action-Adventure-Spiel „Tomb Raider“ erscheint in Europa. Es ist der zehnte Teil der Reihe und markiert den erfolgreichen Reboot der legendären Videospielserie.

Ein Blick in die Geschichte zeigt, wie vielfältig die Entwicklungen sind, die unseren Alltag bis heute prägen.

