Historische Ereignisse am 9 Februar – Ein Rückblick in der Geschichte

Am 9. Februar 2025 blicken wir auf eine Reihe bedeutender historischer Ereignisse zurück, die an diesem Datum stattfanden.

1711: Uraufführung von Johann Matthesons Oper „Henrico IV.“ in Hamburg

In Hamburg wurde die Oper „Henrico IV.“ des Komponisten Johann Mattheson erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Dieses Werk trug zur musikalischen Vielfalt der Hansestadt bei und festigte Matthesons Ruf als bedeutender Komponist seiner Zeit.

1784: Vollendung von Mozarts 14. Klavierkonzert in Es-Dur (KV 449)

Wolfgang Amadeus Mozart schloss sein 14. Klavierkonzert in Es-Dur ab. Dieses Konzert gilt als ein Meisterwerk der klassischen Musik und zeigt Mozarts außergewöhnliches Talent und seine Innovationskraft.

1827: Erstausgabe der „Monthly Notices of the Royal Astronomical Society“ in London

In London erschien die erste Ausgabe der „Monthly Notices of the Royal Astronomical Society“, einer Fachzeitschrift für Astronomie und Astrophysik. Sie entwickelte sich zu einer der führenden Publikationen in diesem Wissenschaftsbereich.

1861: Jefferson Davis zum Präsidenten der Konföderierten Staaten von Amerika gewählt

Jefferson Davis wurde von der verfassungsgebenden Versammlung zum Präsidenten der Konföderierten Staaten von Amerika ernannt. Seine Wahl markierte einen entscheidenden Moment im Vorfeld des Amerikanischen Bürgerkriegs.

1893: Uraufführung von Verdis letzter Oper „Falstaff“ in Mailand

Giuseppe Verdis letzte Oper, die lyrische Komödie „Falstaff“, basierend auf William Shakespeares „Die lustigen Weiber von Windsor“, feierte mit großem Erfolg Premiere im Teatro alla Scala in Mailand. Das Werk wird bis heute für seine musikalische Brillanz geschätzt.

1896: Erste Weltmeisterschaft im Eiskunstlauf in Sankt Petersburg

In Sankt Petersburg fand die erste Weltmeisterschaft im Eiskunstlauf statt. Der Deutsche Gilbert Fuchs ging als erster Sieger dieses Wettbewerbs hervor, der zunächst nur für Herren vorgesehen war.

1900: Stiftung des Davis Cups durch Dwight Filley Davis

Der US-amerikanische Tennisspieler Dwight Filley Davis stiftete den nach ihm benannten Davis Cup. Dieses Turnier entwickelte sich zu einem der prestigeträchtigsten Mannschaftswettbewerbe im Tennis.

1901: Eröffnung der ersten Nordischen Spiele in Stockholm

In Stockholm wurden die ersten Nordischen Spiele eröffnet, die als Vorläufer der Olympischen Winterspiele gelten. Sie legten den Grundstein für die heutige Tradition internationaler Wintersportwettbewerbe.

1926: Erfindung der Sprühdose durch Erik Rotheim

Der norwegische Ingenieur Erik Rotheim erfand die Sprühdose. Diese Innovation fand in zahlreichen Bereichen Anwendung und beeinflusste unter anderem die Kunstszene nachhaltig.

1939: Geschwindigkeitsrekord von Rudolf Caracciola auf der A9

Der Rennfahrer Rudolf Caracciola stellte auf der Autobahn A9 bei Dessau mit einer Geschwindigkeit von 398,234 km/h einen neuen Rekord für 3000-Kubikzentimeter-Wagen auf. Dieser Meilenstein unterstrich die Fortschritte im Automobilbau jener Zeit.

1956: Wiederaufnahme des Wiener Opernballs nach dem Zweiten Weltkrieg

In Wien wurde erstmals nach dem Zweiten Weltkrieg wieder der traditionelle Opernball veranstaltet. Dieses gesellschaftliche Ereignis symbolisierte den kulturellen Neuanfang und die Rückkehr zur Normalität in Österreich.

1960: Joanne Woodward erhält den ersten Stern auf dem Hollywood Walk of Fame

Die US-amerikanische Schauspielerin Joanne Woodward wurde als erste Person mit einem Stern auf dem neu geschaffenen Hollywood Walk of Fame geehrt. Diese Auszeichnung entwickelte sich zu einer begehrten Ehrung in der Filmindustrie.

1964: Die Beatles‘ erster Auftritt im US-Fernsehen

Die Beatles traten erstmals im US-Fernsehen auf. Mit fünf Liedern (All My Loving, Till There Was You, She Loves You, I Saw Her Standing There und I Want to Hold Your Hand) in der Ed Sullivan Show erreichten sie ein Millionenpublikum und leiteten ihren internationalen Durchbruch ein.

1969: Jungfernflug der Boeing 747

Die Boeing 747, lange Zeit das größte Verkehrsflugzeug der Welt, absolvierte ihren Erstflug. Dieses Flugzeugmodell prägte die zivile Luftfahrt maßgeblich und setzte neue Maßstäbe in der Passagierbeförderung.

1971: Erfolgreiche Rückkehr von Apollo 14

Die Apollo-14-Mission mit den Astronauten Alan Shepard, Edgar Mitchell und Stuart Roosa kehrte sicher zur Erde zurück und wasserte im Pazifik. Diese Mission gilt als eine der erfolgreichsten des Apollo-Programms.

1972: Erstes Konzert von Paul und Linda McCartneys Band „Wings“

Paul und Linda McCartney gaben mit ihrer Band „Wings“ ihr Debüt an der University of Nottingham. Die Gruppe sollte in den folgenden Jahren zahlreiche Hits landen und die Musikszene bereichern.

1978: Kinostart von „Krieg der Sterne“ in Deutschland

Der Film „Krieg der Sterne“ (Originaltitel: „Star Wars“) startete in den deutschen Kinos und entwickelte sich zu einem kulturellen Phänomen, das Generationen von Fans begeisterte.

1982: Veröffentlichung von Trios „Da Da Da“

Die deutsche Band Trio veröffentlichte die Single „Da Da Da ich lieb dich nicht du liebst mich nicht aha aha aha“. Das minimalistische Lied wurde zu einem internationalen Hit und prägte die Musik der 1980er Jahre.

1991: Cholera-Epidemie in Südamerika

Während einer Cholera-Epidemie rief die peruanische Regierung den nationalen Notstand aus. Trotz dieser Maßnahme breitete sich die Epidemie auf mehrere Länder aus, und es gab zahlreiche Todesfälle.

1996: Entdeckung des Elements Copernicium

Forscher der Gesellschaft für Schwerionenforschung in Darmstadt gaben die Entdeckung eines neuen chemischen Elements bekannt, das später den Namen Copernicium erhielt. Diese Entdeckung erweiterte das Periodensystem und trug zum Verständnis schwerer Elemente bei.

2004: US-Präsident George W. Bush räumt Zweifel an Geheimdienstberichten ein

In einem Interview mit dem Fernsehsender NBC gestand US-Präsident George W. Bush erstmals ein, dass Zweifel an den Geheimdienstberichten über Massenvernichtungswaffen im Irak gerechtfertigt seien. Dennoch verteidigte er den Irakkrieg als notwendig.

2012: Jan Ullrich wegen Dopings verurteilt

Der Internationale Sportgerichtshof sprach den ehemaligen deutschen Radprofi Jan Ullrich des Dopings schuldig. Rückwirkend wurden ihm der dritte Platz der Tour de France 2005 und der Sieg bei der Tour de Suisse 2006 aberkannt.

Diese Ereignisse am 9. Februar zeigen die Vielfalt historischer Entwicklungen in Politik, Wissenschaft, Kultur und Sport.

