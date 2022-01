Idar-Oberstein – Echte Polizei fasst „falsche Polizeibeamte“

Idar-Oberstein – Am Mittwoch, 12.Januar 2022, konnten Spezialkräfte der Polizei zwei mutmaßliche Betrüger im Alter von 29 Jahre festnehmen.

Zuvor erhielt eine 62-jährige Frau aus Idar-Oberstein verdächtige Anrufe von einem Unbekannten, der sich als Polizeibeamter ausgab. Dieser gab vor, dass in der Nähe der Wohnanschrift der Dame eingebrochen wurde und dabei die Daten des 62Jährigen aufgefunden wurden. Zudem habe die Polizei durch die Festnahme von vier Einbrechern Erkenntnis darüber erlangt, dass die Täter auch bei ihr einbrechen wollen. Aus diesem Grund müsse die Polizei ihre Wertsachen in Sicherheit bringen.

Der unbekannte Anrufer forderte deswegen die Frau auf, ihr Bargeld, Bankkarten, Schmuck und mehrere Goldmünzensammlungen in Tragetaschen zu legen und diese für die Abholung durch die Polizei an der Wohnungstür bereitzulegen. Gegen 18:00 Uhr beobachteten die eingesetzten Kräfte, wie ein Mann die Taschen abholte. Er wurde unmittelbar danach von den Beamten festgenommen. Zudem konnte in einem wartenden Taxi ein weiterer Täter dingfest gemacht werden. Die Täter waren mit einem Taxi aus Bremen angereist. Die 29-Jährigen wurden vorläufig festgenommen und am 13.01.2022 der Haftrichterin vorgeführt.

Bei dem Delikt handelt es sich um die Betrugsmasche „Falsche Polizeibeamte“ (Callcenter-Betrugsdelikte)

Dabei geben sich die Täter den älteren Menschen gegenüber als Polizeibeamte aus, die von Einbrüchen in der Nachbarschaft berichten. Nach einer Festnahme hätten sich Hinweise auf weitere potenzielle Einbruchsobjekte ergeben und dabei wären die Daten des Seniors oder der Seniorin aufgefunden worden. Die angeblichen Polizeibeamten fragen nach vorhandenen Wertgegenständen und bieten an, diese in Verwahrung zu nehmen, bis die Gefahr vorüber ist. Bei dieser Tatbegehungsweise nutzen die Täter das Vertrauen der Menschen in die Polizei aus und erbeuten häufig hohe Summen. Sollten Sie von vermeintlichen Polizeibeamten oder vermeintlichen Angehörigen in Notsituationen angerufen werden, gelten folgende Hinweise der Polizei:

 Lassen Sie sich von solchen Anrufen nicht beunruhigen und legen Sie auf.

 Gehen Sie nicht auf die Forderungen der Anrufenden ein.

 Verständigen Sie die Polizei.

 Detaillierte Nachfragen zu Vermögen und Wertgegenständen werden durch die tatsächliche Polizei nie am Telefon getätigt.

 Weder Polizei noch Justiz setzen Angerufene im Gespräch dermaßen unter Druck.

 Trotz gegenteiliger Aufforderungen der Täterseite wenden Sie sich an

 Verwandte, Freunde oder sonstige Vertrauenspersonen.

Weitere Verhaltenshinweise bei Trickanrufen und anderen Betrugsmaschen finden Sie unter

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Polizeidirektion Trier