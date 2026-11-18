Jugendzentrum LUX unterstützt wieder das WDR 2 Weihnachtswunder – Mit viel Handarbeit und Engagement gemeinsam gegen den Hunger in der Welt.
Ratingen. Das städtische Jugendzentrum LUX beteiligt sich auch in diesem Jahr wieder an der Spendenaktion „Das Weihnachtswunder“ des Radiosenders WDR 2. Bereits zum dritten Mal engagieren sich Ehrenamtliche und Kinder aus den Nähkursen für den guten Zweck. Die Motivation ist groß: Die Spendensumme des vergangenen Jahres in Höhe von 6.250 Euro soll möglichst noch übertroffen werden. Unter dem Motto „Gemeinsam gegen den Hunger in der Welt“ werden mit den Spenden die Tafeln in Deutschland sowie zahlreiche weitere soziale Projekte unterstützt.
Im LUX laufen die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren. Gemeinsam mit den Ehrenamtlichen haben die Kinder aus den Nähkursen viele bunte und liebevoll gestaltete Unikate hergestellt, die bereits jetzt für den guten Zweck erworben werden können. In fünf Apotheken in der Innenstadt – der Arkaden Apotheke, Adler Apotheke, City Apotheke, Engel Apotheke und St.-Marien Apotheke – gibt es bunte Taschentuch-Täschchen gegen eine Spende. Die Altstadt-Buchhandlung an der Lintorfer Straße bietet hübsche Nackenkissen, sogenannte Leseknochen, an. Im Blumenladen Schneider an der Turmstraße sind zudem die ersten „Rückläufer-Taschen“ erhältlich.
Für die farbenfrohen Umhängetaschen wurden Stoffreste und ausrangierte Textilien verarbeitet. Jedes Stück ist ein Unikat und in liebevoller Handarbeit entstanden. Die Auswahl ist groß, sodass bestimmt für jeden Geschmack etwas dabei ist. Die Taschen werden zum symbolischen Preis von zehn Euro angeboten. Auch ein Besuch im LUX lohnt sich: Zu den Öffnungszeiten entstehen dort laufend weitere kreative Einzelstücke, die sich bestens als individuelle Geschenke eignen.
Ein weiterer Höhepunkt steht am Freitag, 4. Dezember, auf dem Programm: Gemeinsam mit dem Jugendzentrum Eggerscheidt ist das LUX an diesem Tag in der Charity-Hütte auf dem Ratinger Weihnachtsmarkt vertreten. Dort werden ebenfalls zahlreiche selbst hergestellte Geschenkideen angeboten. Der gesamte Erlös kommt der WDR 2-Spendenaktion zugute.
Die Teams der beiden Jugendzentren hoffen auf eine rege Beteiligung und freuen sich über viele Besucherinnen und Besucher, die mit ihrem Einkauf die Aktion unterstützen.
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Text: Stadt Ratingen