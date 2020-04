Kaiserslautern – Aktueller Hinweis: Führerschein- und Zulassungsstelle weiten Terminvergabe wieder aus

Erstellt in

Kaiserslautern – Aktueller Hinweis: Ab Montag, 20. April 2020, werden Termine in der Führerscheinstelle und die Zulassungsstelle wieder ohne Prioritätsprüfung vergeben. Seit der Schließung des Rathauses am 16. März konnten in beiden Dienststellen nur dringliche Fälle angenommen werden.

Für beide Bereiche gilt aber weiterhin, dass eine Vorsprache nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich ist. Auch werden die Bürgerinnen und Bürger gebeten, zunächst nur zurückhaltend von einer Terminvereinbarung Gebrauch zu machen und bitte nur alleine beim Termin zu erscheinen. Aus Hygienegründen wird das Tragen einer Schutzmaske dringend empfohlen, ebenso das Bezahlen per Karte.

Hotline für die Terminvereinbarung der Zulassungsstelle:

0631/365-2927; erreichbar Montag bis Freitag 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr und Montag bis Donnerstag 14.00 Uhr bis 15.00 Uhr.

alternativ per Email: zulassungsstelle@kaiserslautern.de

Hotline für die Terminvereinbarung der Führerscheinstelle:

0631/365-2820; erreichbar Montag bis Freitag 7.30 Uhr bis 12.00 Uhr und Montag bis Donnerstag 13.00 Uhr bis 15.30 Uhr.

alternativ per Email: fuehrerscheinstelle@kaiserslautern.de

____________________________________________

Stadtverwaltung Kaiserslautern