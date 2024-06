Kandidat:innen für die Wahl der 54. Mittelrhein-Weinhoheiten gesucht

Posted in

Kandidat:innen für die Wahl der 54. Mittelrhein-Weinhoheiten 2024 gesucht

Wer möchte das Anbaugebiet Mittelrhein, seine Winzerinnen und Winzer, die hervorragenden Weine und die Region an sich auf verschiedensten Veranstaltungen, auch auf Landes- und Bundesebene ein Jahr lang vertreten?

Die Mittelrhein-Weinhoheiten sind keine Einzelkämpfer:innen, sondern repräsentieren als Team Mittelrhein alljährlich ab der Wahl im November für 12 Monate Deutschlands zweitkleinstes Anbaugebiet. Neben Grußworten bei verschiedensten Veranstaltungen gehören auch die Moderation von Weinproben, die Wissensvermittlung über das Kulturgut Wein und Weinbau, sowie die Betreuung der Social-Media-Kanäle zu den Aufgaben der Weinhoheiten.

Als Nachfolger:innen von Julia, Felix, Gero und Hannah sucht der Mittelrhein-Wein e. V. junge Menschen (w/m/d), die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Führerschein besitzen, die aus der Region kommen bzw. im Anbaugebiet wohnen, die Interesse am Wein und unserer Region haben, die Kontaktfreudigkeit, Witz, Charme, natürliche Schlagfertigkeit und Teamgeist, sowie eine Affinität zu Social Media mitbringen. Alle, die sich angesprochen fühlen, dürfen sich bis einschließlich 10. Juli 2024 bei der Geschäftsführung des Mittelrhein-Wein e. V. bewerben.

Bewerbungen für die Wahl der 54. Mittelrhein-Weinhoheiten 2024

Ernsthafte (!) Bewerbungen inkl. Lebenslauf, Foto und Motivationsschreiben bitte in einem PDF und ausschließlich per E-Mail an info@mittelrhein-wein.com senden. Bei Fragen und für weitere Informationen steht die Geschäftsführung des Mittelrhein-Wein e. V. gerne zur Verfügung.

Die Wahl findet am Freitag, dem 08. November 2024, in Oberwesel-Dellhofen statt.

Bild & Text: Mittelrhein-Wein e. V.