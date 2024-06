Vortrag am 19. Juni um 19 Uhr im Ratssaal des Zevener Rathauses: Exotisches und kurioses aus der heimischen Archäologie.

In der Archäologie wird man mit vielen Funden konfrontiert. Die meisten Funde sind zumindest für den Archäologen schnell einzuordnen. Aber es gibt auch Funde, die selbst den Fachmann ins Staunen versetzen. Entweder passt das Objekt zeitlich nicht zu den anderen Funden oder es gehört räumlich ganz woanders hin. Einige dieser Sonderfälle stellt der Rotenburger Kreisarchäologe Dr. Stefan Hesse in einem öffentlichen Vortrag am 19. Juni um 19 Uhr im Ratssaal des Zevener Rathauses (Am Markt 4) vor.

„Auch wenn nicht alles vorweggenommen werden soll“, verrät Dr. Hesse, „geht es in dem Vortrag unter anderem um ägyptische und nordamerikanische Funde, um angeblich frühmittelalterliches Pferdegeschirr, das man heute noch kaufen kann, um Plagiate und Fälschungen in der Vergangenheit sowie um exotischen Schmuck aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges.“ Die Funde stammen aus dem gesamten Kreisgebiet von Bothel bis Bremervörde.

Der Vortrag wird in Zusammenarbeit mit der Archäologischen Gesellschaft im Landkreis Rotenburg (Wümme) e.V. veranstaltet. Der Eintritt ist frei.

Text: Christine Huchzermeier – Landkreis Rotenburg (Wümme)