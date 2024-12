Kindereisdisco und Eisdisco am 6. Dezember im Eissportzentrum Herzogenried

Eisdisco am 6. Dezember – Sportlich in den Advent starten: Am Freitag, 6. Dezember, findet von 16.30 bis 19 Uhr die nächste Kindereisdisco dieser Eislaufsaison statt und es hat sich großer Besuch angekündigt: Der Nikolaus kommt!

Die Veranstaltung richtet sich ausschließlich an Grundschulkinder in Begleitung einer erwachsenen Person und verspricht jede Menge Spaß. Alle Kinder sind herzlich eingeladen, gemeinsam mit ihren Eltern oder Begleitpersonen das Eis zu erobern. Vielleicht wagt sich der Nikolaus ja auch aufs Eis?

Der Eintritt für die Kindereisdisco beträgt 8 Euro pro Person (keine Ermäßigung).

Am Nikolausabend (6. Dezember) können dann alle älteren Eislaufbegeisterten bei der beliebten Eisdisco im Eissportzentrum Herzogenried zu Black, House, 80er, 90er, den aktuellen Charts oder dem eigenen Musikwunsch über die Eisfläche gleiten. Von 20 bis 22.30 Uhr (Einlass ab 19.30 Uhr) findet der Discolauf mit Live-DJ statt.

Schneller aufs Eis: Es wird der Kauf von Online-Tickets im Vorverkauf empfohlen, um die Wartezeiten am Eingang zu reduzieren. Tickets sind online unter www.mannheim.de/eislaufen oder an der Kasse zu den normalen Lauf- und Öffnungszeiten zu erwerben. Schlittschuhe können an der Kasse oder am Automaten vor Ort dazugebucht werden.

Auch abseits der Eisdiscos besteht weiterhin die Möglichkeit für alle Eislaufbegeisterten, sich beim öffentlichen Eislauf zu den normalen Öffnungszeiten regelmäßig auf die Kufen zu stellen. Die Eislaufsaison 2024/2025 geht noch bis zum 16.03.2025.

***

Text: Stadt Mannheim