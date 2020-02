Koblenz – Hinweis auf die Öffnungszeiten der Schwimmbäder über Karneval

Koblenz – Das Beatusbad öffnet am Schwerdonnerstag, 20.02.2020, in der Zeit von 7:00 bis 13:00 Uhr (ganzes Bad), am Freitag, 21.02.20, von 7:00 Uhr bis 21:00 Uhr (2 Bahnen), am Samstag, 22.02.20, von 9:00 bis 16:00 Uhr (2 Bahnen) und am Karnevalssonntag, 23.02.20, von 9:00 Uhr bis 16:00 Uhr (ganzes Bad).

Am Rosenmontag, 24.02.2020, bleibt das Beatusbad ganztägig für den öffentlichen Badebetrieb geschlossen.

Das Hallenbad Karthause bleibt während der Winterferien vom 17.02 bis 21.02.2020 für den öffentlichen Badebetrieb geschlossen.

***

Stadt Koblenz