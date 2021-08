Koblenz – Tierisches Event: Eine Fledermaus-Exkursion veranstaltet die Waldökostation des Umweltamtes am Freitag, 03. September am Remstecken.

Los geht es um 19.30 Uhr im Freiluftklassenzimmer der Waldökostation. Dort wird zunächst in einem kindgerechten Vortrag über das Leben der Fledermäuse informiert. Im Anschluss werden in einem Spaziergang die Jagdreviere dieser interessanten Säugetiere erkundet. Mit der Taschenlampe und Ultraschall-Detektoren, lassen sich bei guter Witterung verschiedene Fledermausarten am Ententeich bei ihrer nächtlichen Insektenjagd aufspüren und beobachten.

Für die kostenlose Veranstaltung, die auch für Kinder ab 6 Jahren geeignet ist, ist eine Voranmeldung mit Kontaktdaten notwendig. Teilnehmen können nur Geimpfte, Genesene oder Getestete (Vorlage eines negativen Schnelltests, der nicht älter als 24 Stunden ist). Kontakt: Umweltamt Koblenz: (0261) 129-1502 oder umweltamt@stadt.koblenz.de

