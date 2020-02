Koblenz – Umwelt: 2 Kastanien in der Chlodwigstraße werden gefällt

Erstellt in

Koblenz – Umwelt: Am Donnerstag, 20.02.2020, werden in der Chlodwigstraße zwei Roßkastanien gefällt. Die Fällung ist nötig, da der Straßenbelag erneuert wird und die Bäume mit ihrem Wurzelwerk schon in den Straßenkörper eingewachsen sind.

Im Anschluss an die Bauarbeiten werden alle leeren Baumscheiben in der Chlodwigstraße sowie der Frankenstraße und der St.-Josef-Straße im März mit neuen Bäumen bepflanzt.

In der Chlodwigstraße werden 6 Ulmen, in der Frankenstraße 2 Ulmen und eine herzblättrige Erle und in der St. Josef-Straße 2 Hainbuchen gepflanzt.

Stadt Koblenz