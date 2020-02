Saarbrücken – Hinweis: Landeshauptstadt sichert ab 25. Februar Hang in der Straße „Im Brühl“ in Brebach-Fechingen

Erstellt in

Saarbrücken (SL) – Hinweis: Die Landeshauptstadt Saarbrücken führt ab Dienstag, 25. Februar, in der Straße „Im Brühl“ in Brebach-Fechingen Hangsicherungsmaßnahmen durch. Die Arbeiten sind aufgrund des lang anhaltenden Regens in den vergangenen Wochen erforderlich.

Zur Hangsicherung entfernen die Arbeiter loses Material, verlegen Erosionsschutzmatten und versehen die betroffenen Flächen anschließend mit Steinschlag-Schutznetzen.

Die Arbeiten erfolgen unter Vollsperrung in zwei Etappen: Im ersten Abschnitt von Dienstag, 25. Februar, bis Freitag, 6. März, ist der Bereich zwischen Haus Nr. 18 und Haus Nr. 16A voll gesperrt. Im zweiten Abschnitt ab Montag, 9. März, erfolgt die Vollsperrung im Bereich Haus Nr. 19. Für die Dauer der Arbeiten wird die Einbahnregelung aufgehoben, so dass die Anlieger während der gesamten Bauphase ihre Häuser erreichen können.

Die Durchfahrt für Rettungs- und Feuerwehrfahrzeuge ist jederzeit möglich. Die Landeshauptstadt informiert die Anwohner rechtzeitig vor Beginn der Bauarbeiten schriftlich.

Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Freitag, 20. März, und kosten rund 21.000 Euro. Witterungsbedingt kann es zu Verzögerungen kommen.



***

Stadt Saarbrücken