Koblenz – Umwelt: Am Schwanenteich in der Südlichen Vorstadt wird ein Teil des Gehölzbestandes in Richtung Mainzer Straße überarbeitet.

Hierbei werden nicht entwicklungswürdige Gehölze entnommen. Im Nachgang wird am Fußweg entlang der Mainzer Straße die vorhandene Hecke ergänzt und im Gehölzstreifen geeignete Bäume bzw. Sträucher nachgepflanzt.

Stadt Koblenz