Mainz – Montag, 18.01.2021, 07:00 Uhr.

Mainz – Ein Blumengeschäft mit integrierter Postfiliale im Stadtteil Bretzenheim, wurde am Montagmorgen Ziel eines Raubüberfalls.

Die 46-jährige Inhaberin der Filiale schließt gegen kurz nach 07:00 Uhr ihr Geschäft auf und betritt die Geschäftsräume. Zunächst unbemerkt folgt ihr ein bislang unbekannter Täter und geht unmittelbar mit körperlicher Gewalt gegen die Inhaberin vor. Als diese verletzt am Boden liegt, bedroht der Täter die Geschädigte mit einer Schusswaffe und fordert sie auf ihm das Geld auszuhändigen. Der Täter flüchtet nach Tatausführung aus der Postfiliale, in bislang unbekannte Richtung. Die 46-Jährige muss wegen erlittener Verletzungen in einer Klinik behandelt werden.

Die Beamten des Raubkommissariats der Mainzer Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen, zudem wurden erste Spuren gesichert. Die Auswertung dauert derzeit noch an.

Die Kriminalpolizei bittet dringend um Hinweise aus der Bevölkerung, die zur Ergreifung des Täters führen können. Auch Angaben zu Personen, die in den letzten Tagen in verdächtiger Weise im näheren Umfeld des Blumengeschäfts aufgefallen sind, sind hilfreich. Das Blumengeschäft mit Postfiliale befindet sich in der Straße Lanzelhohl im Stadtteil Mainz-Bretzenheim.

Bei dem Täter soll es sich um einen Mann mit kräftiger Statur handeln. Er soll ca. 185cm groß sein und bei Tatausführung eine schwarze Maske aus Stoff vor dem Gesicht getragen haben. Insgesamt soll der Täter komplett schwarz gekleidet gewesen sein, mit einer schwarzen Stoffhose, einem schwarzen Oberteil und einer schwarzen Bomberjacke. Der Täter habe Deutsch mit ausländischem Akzent gesprochen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich zu jeder Zeit mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen

Polizeipräsidium Mainz