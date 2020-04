Koblenz – Umwelt:Mobile Schadstoff- und Elektrokleingerätesammlung in Metternich und Rübenach – Elektrokleingerätesammlung an der Schadstoffsammelstelle für Rauentaler Bürger

Koblenz – Umwelt: Der Kommunale Servicebetrieb Koblenz teilt mit, dass die nach Abfallratgeber „Infos und Termine“ geplante mobile Schadstoff- und Elektrokleingerätesammlung am Samstag, 25.04.2020 in den Stadtteilen Metternich und Rübenach stattfindet. Das Schadstoffmobil steht in Metternich in der Zeit von 8 – 10 Uhr in der Osterhausstraße vor dem Zugang zum Sportplatz und in Rübenach in der Zeit von 11 – 13 Uhr an der Grundschule in der Grabenstraße.

Die Stadtverwaltung rechnet mit erheblichem Verkehrsaufkommen durch Anliefernde, insofern werden die Bürgerinnen und Bürger gebeten nur unbedingt notwendige, nicht aufschiebbare Anlieferungen durchzuführen. Es gilt weiter: Wer zu Hause bleiben kann, bleibt bitte zu Hause.

Die Stadtverwaltung weist außerdem darauf hin, dass eine Entsorgungsfahrt kein Familienausflug ist – insofern wird darum gebeten, dass sich grundsätzlich nur eine Person auf den Weg zum Schadstoffmobil macht. Zum Schutz des Annahmepersonals und der Anliefernden wird das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung dringend empfohlen.

Personen halten einen Abstand von zwei Metern zueinander und zu dem vor Ort befindlichen Annahmepersonal. Den Anweisungen des Annahmepersonals ist dabei unbedingt Folge zu leisten. Anliefernde aus umliegenden Städten oder Landkreisen werden abgewiesen. Auf Verlangen des Annahmepersonals ist der Wohnsitz durch Personalausweis oder Meldebescheinigung nachzuweisen.

Bürger aus dem Rauental haben am Samstag, 25.04.2020 die Möglichkeit in der Zeit von 9 Uhr bis 12:45 Uhr Elektrokleingeräte an der Schadstoffsammelstelle im Rauental abzugeben. Im Übrigen bleibt es für die Schadstoffsammelstelle bis auf weiteres bei den derzeit geltenden Sonderöffnungszeiten montags bis freitags 8 – 13 Uhr.

***

Stadt Koblenz