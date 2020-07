Koblenz – Verkehrshinweis zur Fahrbahnerneuerung Kurt-Schumacher-Brücke: Sperrung Richtung Metternich

Koblenz – Verkehrshinweis: Auf der Kurt-Schumacher-Brücke gehen die Arbeiten zur Erneuerung des Fahrbahnbelages in den nächsten Bauabschnitt.

Nachdem am vergangenen Wochenende der Belag in Fahrtrichtung Moselweiß hergestellt wurde, kommt nun die Gegenrichtung an die Reihe. Daher muss die Kurt-Schumacher-Brücke am kommenden Wochenende von Freitag, 24.07.2020, 18:00 Uhr bis Montag, 27.07.2020, 5:30 Uhr in Fahrtrichtung Metternich voll gesperrt werden. Die Umleitungstrecke über den Saarplatzkreisel und die Europabrücke wird wieder ausgeschildert.

Auch diesmal können länger andauernde Niederschläge zu zeitlichen Verzögerungen führen und die ordnungsgemäße und zeitliche Abwicklung des Asphalteinbaus behindern. Das Tiefbauamt bittet alle Verkehrsteilnehmenden um Verständnis für die auftretenden Verkehrsbeeinträchtigungen.

Stadt Koblenz