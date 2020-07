Koblenz – Zweite Auflage von „Lesen im Wald“ – Kultur im Innenhof geht in die Verlängerung

„Lesen im Wald“ präsentiert „Walden, Leben in den Wäldern“ von Henry David Thoreau.

Koblenz – Am kommenden Mittwoch den 29. Juli 2020 geht es bei der zweiten Auflage von „Lesen im Wald“ um den Roman „Walden, Leben in den Wäldern“ von Henry David Thoreau. Thoreau schreibt über seine eigenen Erfahrungen mit dem Leben am Walden-See in den Wäldern von Massachusetts.

1845 zog er dort hin, um ein Leben in der Natur, fern von der Zivilisation zu erproben: „Ich zog in den Wald, weil ich den Wunsch hatte, mit Überlegung zu leben, dem eigentlichen, wirklichen Leben näher zu treten, zu sehen, ob ich nicht lernen konnte, was es zu lehren hätte, damit ich nicht, wenn es zum Sterben ginge, einsehen müsste, dass ich nicht gelebt hatte.“ Sein Roman gilt als Klassiker für den alternativen Lebensstil. Die Lesung beinhaltet einige Passagen des Werkes und wird von Künstlern der Schauspielschule Horre im besonderen Stil dargeboten.

Den Anfang der vom Kultur- und Schulverwaltungsamt ins Leben gerufenen Veranstaltungsreihe hatte am 1. Juli in Kooperation mit der Buchhandlung Reuffel Tessa Randau mit ihrem Buch „Der Wald, vier Fragen, das Leben und ich“ gemacht.

Kultur im Innenhof geht in die Verlängerung

Nach einer langen Durststrecke für alle Kulturgenießer, finden nun kleine Angebote Schritt für Schritt ihren Weg zurück in den Alltag. Und das Interesse ist groß. Die Veranstaltung „Kultur im Innenhof“ war auch bei ihrer zweiten Auflage am 22. Juli bis zum letzten Platz ausgebucht. Am 5. August dient der Innenhof des Rathausgebäudes 2 erneut als Schauplatz musikalischer und poetischer Auftritte. Die Anzahl der Plätze ist aufgrund der Corona-Vorgaben begrenzt. Aufgrund der großen Nachfrage ist ein weiterer Termin für den 12. August geplant.

Aktuelle Informationen zum Programm von „Kultur im Innenhof“ und „Lesen im Wald“ finden Sie auf koblenzkultur.de. Anmeldung per E-Mail oder Tel. 0261-129 1912

