Konstanz (BW) – Am Mittwoch, 23.12.2020, um 23.14 Uhr, nahm ein Anwohner der Conradin-Kreutzer-Straße in Konstanz laute Geräusche vor seinem Fenster wahr.

Auf der Straße konnte er drei Männer entdecken, die sich an den abgestellten Fahrzeugen zu schaffen machten. Der Anwohner verständigte die Polizei, woraufhin die drei Männer die Flucht ergriffen. Sie entfernten sich in Richtung Gustav-Schwab-Straße, auf ihrem Weg beschädigten sie weitere Fahrzeuge.

Zwei der drei Männer konnten durch die kurz darauf eintreffenden Streifen des Polizeireviers Konstanz festgenommen werden. Es wurden mehrere beschädigte Fahrzeuge festgestellt. Fahrzeugbesitzer, die ihre Fahrzeuge im Tatortbereich geparkt hatten und Beschädigungen an diesen feststellen, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Konstanz unter Tel. 07531 995-2222 in Verbindung zu setzen.

Polizeipräsidium Konstanz