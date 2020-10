Lahnstein – Sitzung des Lahnsteiner Werkausschusses am 01. Oktober 2020

Erstellt in

Lahnstein – In seiner Sitzung am 01. Oktober 2020 befasste sich der Lahnsteiner Werkausschuss zunächst mit der Beschaffung eines Kleinkippers für das Bestattungswesen, da das seit 1998 im Einsatz befindliche bisherige Fahrzeug ersetzt werden musste. Nach vorangegangener öffentlicher Ausschreibung hat der Ausschuss einstimmig der Auftragsvergabe für einen Elektro-Kleinkipper zugestimmt. Das Fahrzeug wird überwiegend in den Innenbereichen der Friedhöfe eingesetzt.

Weiter wurden die Jahresabschlüsse der Betriebszweige Bäderbetriebe und Abwasserbeseitigung zum 31. Dezember 2019 beraten. Nach Vorstellung der Prüfberichte des externen Abschlussprüfers und den anschließenden Schlussbesprechungen hat der Werkausschuss dem Stadtrat einstimmig die erforderlichen Feststellungen der Jahresabschlüsse für die Bäderbetriebe und die Abwasserbeseitigung empfohlen.

Nachfolgend wurden die Wirtschaftspläne 2021 für die Einrichtungen Bäderbetriebe und Abwasserbeseitigung vorberaten. Auch hier erfolgten einstimmig die Empfehlungen an den Stadtrat, die Wirtschaftspläne in den vorgelegten Fassungen zu beschließen.

Weitere Informationen zum Stadtrat, den Mandatsträgern und anstehenden Sitzungsterminen finden sich auf der städtischen Homepage unter www.lahnstein.de in der Rubrik Verwaltung, Rat und Gremien.

***

Stadt Lahnstein