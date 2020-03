Lahnstein – Verkehr: Kanalarbeiten in der Sebastianusstraße

Erstellt in

Straße wird abschnittsweise gesperrt.

Lahnstein – Der Mischwasserkanal in der Sebastianusstraße wird in offener Bauweise erneuert. Voraussichtlich am 06. April 2020 beginnen die Arbeiten auf dem Teilstück zwischen der Gartenstraße und der Straße „Grenbach“.

Im Anschluss wird der Kanal auf dem Abschnitt zwischen dem Steinkauterweg und der Schulstraße erneuert. Während der Bauzeit, die nach heutigem Wissensstand rund zehn Monate betragen wird, ist die Sebastianusstraße abschnittsweise für den Kraftverkehr gesperrt. Fußgänger können die Baustelle weiterhin passieren.

Die Stadtverwaltung Lahnstein bittet die Verkehrsteilnehmer um Verständnis für diese dringend notwendigen Maßnahmen.

Stadt Lahnstein