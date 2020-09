Lahnstein – Verkehr: Kanalarbeiten in der Sebastianusstraße gehen in zweite Phase über

Erstellt in

Lahnstein – Seit Anfang April diesen Jahres laufen die Arbeiten am Mischwasserkanal in der Sebastianusstraße, der in offener Bauweise erneuert wird.

Mit dem Aufbringen der neuen Asphaltdecke werden die Kanalbauarbeiten im ersten Bauabschnitt von der Gartenstraße bis zur Grenbach in der 37. Kalenderwoche beendet.

Im zweiten Bauabschnitt zwischen Steinkauterweg und Schulstraße werden die Arbeiten voraussichtlich ab dem 14. September 2020 fortgeführt. Dabei wird im Kreuzungsbereich zum Steinkauterweg mit der Erneuerung des Hauptkanals begonnen.

Zwischen der Schulstraße und der Südallee soll im Bereich der Fahrbahn zusätzlich zu den Kanalarbeiten ein Straßenteilausbau erfolgen.

Das Ende der Arbeiten ist für Februar 2021 vorgesehen. Die Umleitung wird ausgeschildert.



***

Stadt Lahnstein