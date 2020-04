Landkreis Bamberg – Umwelt: Kompostplätze bleiben weiterhin geöffnet – Samstags jedoch keine Anlieferungen möglich

Landkreis Bamberg (BY) – Umwelt: Der Landkreis Bamberg macht darauf aufmerksam, dass die sechs Kompostplätze der LAKOM (Landwirtschaftliche Kompostierungsgesellschaft mbH Bamberg Umland) im Landkreisgebiet mit einer kleinen Einschränkung weiterhin geöffnet bleiben.

Da die Betreiber dieser Einrichtungen zuletzt jedoch von regelrechten Massenanstürmen an Samstagen berichteten, haben diese in Abstimmung mit der Abfallwirtschaft des Landkreises – unter Würdigung der zu beachtenden Sicherheitsaspekte – entschieden, die Anlagen zunächst für Anlieferungen an den kommenden drei Samstagen (4. April, 11. April sowie 18. April 2020) geschlossen zu halten. Dies bedeutet, dass an den genannten Tagen keine Anlieferungen von Grün- und Gartenabfällen an den Kompostanlagen möglich sind.

Um den Anlieferverkehr zu entzerren, wird darum gebeten, alle Tageszeiten (auch die Vormittage) der übrigen Werktage zur Abgabe von Grünabfällen zu nutzen. Wichtigstes Ziel ist es, direkte Kontakte auf den Anlagen zu vermeiden.

Unabhängig davon ergeht der dringende Aufruf, dass sich alle Anlieferer an die bekannten Sicherheitshinweise (Hustenetikette, Sicherheitsabstand von 1,5 bis 2 m, etc.) zu halten haben.

Bei Rückfragen stehen die Mitarbeiter der Abfallberatung unter den Rufnummer 0951/85-706 oder 0951/85-708 gerne zur Verfügung.

Landratsamt Bamberg