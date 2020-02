Landkreis Leer – Aktueller Hinweis: Fähre Ditzum-Petkum bleibt weiterhin im Hafen

Erstellt in

Landkreis Leer (NI) – Aktueller Hinweis: Auch heute, 11. Februar, kann die Fähre Ditzum-Petkum wegen des Hochwassers nicht fahren. Die Anleger sind bereits alle überschwemmt und das Wasser soll noch bis 14.30 Uhr steigen.

„Wenn die Prognose für morgen Nachmittag wieder so schlecht ausfallen wird, werden wir unsere Fähre morgen früh auch nicht in Betrieb nehmen“, so die Mitteilung des Landkreises Leer als Betreiber der Fähre. „Morgens fahren hauptsächlich Berufspendler mit. Ihnen bringt es nichts, wenn sie nachmittags nicht mehr mit der Fähre zurückkommen können.“

