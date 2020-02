Saarbrücken – Hinweis: Geänderte Öffnungszeiten der Stadtverwaltung und der Entsorgungseinrichtungen an Fastnacht

Saarbrücken (SL) – Hinweis: Die Ämter der Landeshauptstadt Saarbrücken sind am fetten Donnerstag, 20. Februar, bis 15.30 Uhr geöffnet. Der Dienstleistungsabend entfällt. Die Stadtbibliothek hat an diesem Tag regulär von 10 bis 19 Uhr geöffnet.

Am Freitag, 21. Februar, sind die Ämter zu den üblichen Zeiten geöffnet. Am Rosenmontag, 24. Februar, bleibt die Verwaltung geschlossen.

Öffnungszeiten der Entsorgungseinrichtungen des ZKE

Auch für die Wertstoffzentren, die Kompostierungsanlage, das Servicecenter und die Verwaltung des Zentralen Kommunalen Entsorgungsbetriebs (ZKE) gelten während der Fastnachtstage geänderte Öffnungszeiten.

Das ZKE-Wertstoffzentrum Am Holzbrunnen 4 in St. Johann ist am fetten Donnerstag, 20. Februar, von 9 bis 15.30 Uhr geöffnet. Am Rosenmontag, 24. Februar, ist es von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Das ZKE-Wertstoffzentrum in der Wiesenstraße 20 in Malstatt ist von Donnerstag, 20. Februar, bis einschließlich Dienstag, 25. Februar, geschlossen.

Die Kompostierungsanlage in Gersweiler ist am fetten Donnerstag, 20. Februar, von 8 bis 15 Uhr geöffnet. Am Rosenmontag bleibt sie geschlossen. Bürgerinnen und Bürger können ihren Grünschnitt dann zwischen 9 und 12 Uhr im Wertstoffzentrum Am Holzbrunnen 4 abliefern.

Das Servicecenter des ZKE ist am fetten Donnerstag, 20. Februar, bis 15.30 Uhr geöffnet, der Dienstleistungsabend entfällt. Die Verwaltung und das Servicecenter des ZKE sind am Rosenmontag geschlossen. Die Müllabfuhr findet regulär statt.

