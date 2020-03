Landkreis Leer – Umwelt-Hinweis: An Karfreitag und Ostern keine Müllabfuhr

Landkreis Leer (NI) – Umwelt-Hinweis: An den Feiertagen über Ostern findet keine Hausmüllabfuhr statt. Die nächste reguläre Hausmüllabfuhr ist in der darauf folgenden Woche.

An Karfreitag, (10. April) sind die Abfuhrbereiche Westoverledingen, die Samtgemeinde Jümme sowie die Freitagstour in Leer betroffen.

Am Ostermontag, (13. April) fällt die Müllabfuhr im Rheiderland, in Teilen der Gemeinde Jemgum sowie die Montagstour in Leer aus. Auch hier werden die Abfallsäcke am nächsten regulären Abfuhrtag, ab morgens 6.00 Uhr, mitgenommen.

Für Borkum gilt eine Sonderregelung: Die am Karfreitag (10. April) ausfallende Tour wird auf Mittwoch, den 8. April, vorgezogen. Die am Ostermontag (13. April) ausfallende Tour wird Mittwoch, den 15. April, nachgefahren.

Der Abfallwirtschaftsbetrieb bittet darum, die Abfallsäcke nicht zu früh, d.h. frühestens am Vorabend ab 18 Uhr, an die Straße zu stellen.

Weitere Infos erhalten Interessierte über die kostenlose Servicenummer 0800 – 9252423 oder unter www.all-leer.de Abfallberatung – Abfuhrtermine – Feiertagsregelung.

Landkreis Leer

Bergmannstraße 37

D-26789 Leer