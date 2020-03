Landkreis Peine – Coronavirus: Bürgertelefon des Landkreises wird ausgeweitet

Landkreis Peine (NI) – Coronavirus: Der Landkreis Peine weitet die Erreichbarkeit des Bürgertelefons zum Coronavirus aufgrund der großen Resonanz aus.

Bereits an diesem Wochenende ist das Bürgertelefon unter der Nummer 05171/401-7777 von 9 bis 15 Uhr sowohl am Samstag als auch am Sonntag besetzt. Montags bis freitags können Bürger ihre Fragen zum Coronavirus von 8.30 bis 16 Uhr an die eingesetzten Mitarbeiter der Kreisverwaltung richten.

Der Landkreis Peine weist darauf hin, dass das Coronavirus-Testzentrum nur nach vorheriger Terminvergabe durch den Hausarzt bzw. das Gesundheitsamt aufgesucht werden kann. Deshalb ist es zwingend erforderlich, bei auftretenden Symptomen zunöchst den Hausarzt anzurufen und nicht selbstständig und ohne Rücksprache den Weg zum Testzentrum zu suchen.

***

Landkreis Peine

Referat für Kreisentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit

Burgstraße 1 – 31224 Peine