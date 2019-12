Lilienthal – Baum verlor sein Leben: Verkehrsunfall in der Dr.-Sasse-Straße

Erstellt in

Lilienthal (NI) – Am Mittwochmorgen kam ein 23-jähriger Fahrer eines Mercedes aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit in der Dr.-Sasse-Straße in Lilienthal nach rechts von der Fahrbahn ab.

Dabei kollidierte er zunächst mit einem Baum und entwurzelte diesen. Anschließend prallte der 23-Jährige gegen eine Straßenlaterne und beschädigte auch diese erheblich, bevor er letztlich im Grünstreifen zum Stehen kam.

Der Pkw erlitt bei dem Verkehrsunfall einen wirtschaftlichen Totalschaden.

Der Fahrzeugführer blieb unverletzt.

