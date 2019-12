Verden an der Aller (NI) – Im Rahmen der X-Mas Party am 25.12.2019 in der Stadthalle Verden kam es in der Nacht zu mehreren Polizeieinsätzen.

Zusammenfassend kam es zu diversen Körperverletzungen und Beleidigungen.

Zeugen, die Angaben zu den Sachverhalten machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Verden unter 04231/806215 zu melden.

Polizeiinspektion Verden / Osterholz