Historische Ereignisse am 24. Juni – Ein Rückblick in der Geschichte

Der 24. Juni hat im Laufe der Geschichte zahlreiche prägende Ereignisse hervorgebracht. Unter ihnen ragt insbesondere das Urteil des US-Supreme Courts im Jahr 2022 hervor, das das verfassungsmäßige Recht auf Abtreibung kippte – mit weitreichenden Folgen für Millionen Amerikanerinnen. Doch auch andere historische Wendepunkte, kulturelle Höhepunkte und technologische Neuerungen machen diesen Tag bemerkenswert.

1038 – Die Lullusglocke wird gegossen

In Bad Hersfeld entsteht mit der Lullusglocke die älteste datierte Glocke Deutschlands. Sie gilt bis heute als einzigartiges Zeugnis mittelalterlicher Glockengießkunst.

1901 – Picassos erster großer Auftritt

In der Pariser Galerie Vollard wird die erste Einzelausstellung des gerade einmal 18-jährigen Pablo Picasso eröffnet. Der junge Spanier sollte später zu einem der bedeutendsten Künstler des 20. Jahrhunderts werden.

1906 – Einweihung der Kirche St. Paul in München

Die im neugotischen Stil erbaute St.-Paul-Kirche wird feierlich eingeweiht. Sie prägt seither das Stadtbild in der Nähe der Theresienwiese.

1910 – Gründung von Alfa Romeo

Durch eine Umfirmierung in Mailand entsteht das Unternehmen Alfa Romeo. Die Marke wird später zu einem Symbol italienischer Automobiltradition.

1916 – Einführung des Personalausweises im Deutschen Reich

Mit dem Gesetz Nr. 5291 erhält das Deutsche Reich ein neues Instrument zur Identifikation seiner Bürger. Der Personalausweis wird offiziell eingeführt und ist seither ein fester Bestandteil staatlicher Verwaltung.

1929 – Weltumrundung im Auto erfolgreich beendet

Clärenore Stinnes und Carl-Axel Söderström kehren nach einer über 46.000 Kilometer langen Reise mit einem serienmäßigen PKW nach Berlin zurück. Es ist die erste dokumentierte Weltumrundung dieser Art – eine Pionierleistung in der Geschichte des Automobils.

1933 – Verbot der Zeugen Jehovas im NS-Staat

Die Zeugen Jehovas werden im nationalsozialistischen Deutschland verboten. Ihre Weigerung, den Hitlergruß zu leisten und Kriegsdienste zu übernehmen, macht sie zur Zielscheibe brutaler Verfolgung.

1939 – Siam wird zu Thailand

General Plaek Phibunsongkhram benennt das Land Siam in Thailand um. Die neue Bezeichnung bedeutet „Land der Freien“ und soll nationale Stärke demonstrieren.

1945 – Die große Moskauer Siegesparade

Nur wenige Wochen nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs demonstriert die Sowjetunion auf dem Roten Platz ihre Macht. 40.000 Soldaten und 1.850 Militärfahrzeuge marschieren in einer monumentalen Parade.

1947 – Die Geburtsstunde der „Fliegenden Untertassen“

Der US-Pilot Kenneth Arnold berichtet von neun fliegenden Objekten in ungewöhnlicher Formation. Medien prägen erstmals den Begriff „Flying Saucer“, was eine weltweite UFO-Faszination auslöst.

1948 – Einführung der D-Mark in West-Berlin

Mit einem „B“-Stempel versehen, wird die Deutsche Mark auch in den Westsektoren Berlins eingeführt. Dies verschärft die Spannungen mit der Sowjetunion und gilt als ein Auslöser der Berlin-Blockade.

1952 – Erste Ausgabe der BILD-Zeitung

Mit einer Auflage von 250.000 Exemplaren erscheint die erste BILD-Zeitung. Sie sollte später zu Europas auflagenstärkster Tageszeitung werden.

1966 – Die Beatles auf Deutschlandtour

Die legendäre Band beginnt ihre umjubelte Deutschlandtournee – ein kulturelles Ereignis mit Massenhysterie und bleibendem Einfluss auf die Popkultur der Bundesrepublik.

1984 – Postboje der Deutschen Bundespost wird ausgelegt

In der Kieler Förde bringt die Bundespost eine Postboje in Betrieb – eine Mischung aus Briefkasten und Navigationshilfe, speziell für die Seefahrt.

1995 – Gedenken an queere NS-Opfer in Köln

Mit dem Mahnmal für homosexuelle Opfer des Nationalsozialismus setzt Köln ein starkes Zeichen für Erinnerungskultur und gesellschaftliche Anerkennung.

1995 – Der Reichstag wird verhüllt

Die spektakuläre Kunstinstallation von Christo und Jeanne-Claude zieht weltweit Aufmerksamkeit auf sich. Der verhüllte Reichstag wird zur Ikone für die Verbindung von Kunst, Politik und Geschichte.

1997 – Netanjahu übersteht Misstrauensvotum

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bleibt trotz Kritik im Amt. Das Votum unterstreicht die innenpolitischen Spannungen in Israel.

2007 – Gordon Brown wird Premierminister

Nach dem Rücktritt Tony Blairs übernimmt Gordon Brown das Amt des britischen Premierministers. Gleichzeitig wird er Vorsitzender der Labour Party.

2022 – Supreme Court kippt Abtreibungsrecht

Mit dem Urteil im Fall „Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization“ streicht der Supreme Court das bislang gültige Grundsatzurteil „Roe v. Wade“. In vielen US-Staaten wird Abtreibung dadurch unmittelbar verboten – ein gesellschaftspolitischer Einschnitt mit globaler Debatte.

2023 – Wagner-Aufstand in Russland

Während des anhaltenden Kriegs gegen die Ukraine kommt es zu einem beispiellosen Aufstand durch die Söldnertruppe Wagner. In Rostow am Don besetzen sie wichtige Militäreinrichtungen – ein dramatisches Signal innenpolitischer Instabilität in Russland.

Der 24. Juni bleibt damit ein Tag, an dem sich Weltgeschichte in vielerlei Form manifestiert – von technologischem Fortschritt über politische Umbrüche bis hin zu kulturellen Meilensteinen.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt