Loreley Touristik: Coca-Cola Weihnachtstruck gastiert an der Loreley

Mittelrhein-Tageblatt-Deutsches-Tageblatt-Coca-Cola-Weihnachtstruck-am-Loreley-Plateau-2025

Holidays are coming: Coca-Cola Weihnachtstruck gastiert an der Loreley – Bornich, Dezember 2025. Am dritten Adventswochenende macht der sagenumwobene Coca-Cola Weihnachtstruck Halt an einem mindestens ebenso so sagenumwobenen Ort: auf dem Loreley Plateau. Vom 12. bis 14. Dezember erwarten die Besucherinnen und Besucher, die sich vom fahrbaren Untersatz des legendären Weihnachtsmanns von Coca-Cola in ihren Bann ziehen lassen möchten, neben fantastischen Einsichten auch winterliche Köstlichkeiten aus dem Weihnachtsimbiss vom Bistro am mythischen Fels: Winzerglühwein, Kinderpunsch und Kaltgetränke sowie Bratwurst, Pommes und Hähnchen-Nuggets. „Dass der Weihnachtstruck in diesem Jahr bei uns Halt macht, ist für uns ein besonderer Höhepunkt“, sagt Ulrike Dallmann, Geschäftsführerin der Loreley Tourismus GmbH. „Er ist für viele Menschen ein leuchtendes Symbol der Weihnachtszeit – ein Ort, an dem Erinnerungen entstehen, Familien zusammenkommen und die Vorfreude auf das Fest spürbar wird. Wir freuen uns über alle, die vorbeikommen, um gemeinsam innezuhalten und sich von der besonderen Atmosphäre verzaubern zu lassen.“

Magische Nacht auf dem Loreley Plateau im Weihnachtstruck
Die Gäste sind eingeladen, sich neben dem Truck auch die festlich beleuchtete Mythoshalle mit Gläsernem Fels anzuschauen, die gleichgeschaltet mit den Öffnungszeiten des Weihnachtsimbiss am Wochenende jeweils von 12:00 Uhr bis 20:00 Uhr geöffnet ist. Zusätzlich steht die Loreley Selina am Freitag von 17 bis 18 Uhr sowie am Samstag von 14.30 bis 15.30 Uhr für eine Autogrammstunde und Fotos mit dem Weihnachtstruck bereit. Besonderes Highlight: Nach dem Motto „Nächster Halt: Magische Weihnachten“ dürfen die Gewinnerinnen und Gewinner des Preisausschreibens von BigFM jeweils zu zweit am Freitag und Samstag im speziell umgebauten und festlich eingerichteten Truck übernachten. Sie erhalten dazu noch eine Gästeführung über das Loreley Plateau und Vollverpflegung vom Bistro am mythischen Fels.

Text: Loreley Touristik GmbH

