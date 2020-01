Losheim am See – Schweres Umweltdelikt: Mehrere Kanister mit Öl an der B 268 in der Botanik entsorgt – Zeugen gesucht!

Losheim am See (SL) – Am Samstag, dem 18.01.2020, wurde der PI Nordsaarland mitgeteilt, dass am Fahrbahnrand der B 268, zwischen den Abfahrten nach Niederlosheim und Losheim am See mehrere Ölfässer stehen.

Vor Ort wurde festgestellt, dass von einer unbekannten Person mehrere Kanister dort abgestellt wurden, die augenscheinlich eine Flüssigkeit enthalten, bei der es sich vermutlich um Altöl handelt.

Die zuständige Straßenmeisterei kümmert sich um die ordnungsgem. Entsorgung. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Hinweise zu dem bislang unbekannten Entsorger, bitte an die Polizeiinspektion Nordsaarland, Wadern, unter der Telefonnummer 06871/9001-0.

Polizeiinspektion Nordsaarland