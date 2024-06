Posted in

Märchentage auf Burg Rheinfels in St. Goar: Seien Sie dabei und erleben Sie spannende und gefühlvolle Märchen für Groß und Klein am Wochenende 15. und 16. Juni 2024 auf Burg Rheinfels.

Am Samstag um 15 Uhr entführt uns die Geschichtenerzählerin Ketlin Wünschestein mit dem Märchen „Drachenmärchen und noch viel mehr…“ in die Zeit der Drachen, Ritter und tapferen Helden – und vielleicht öffnet sich am Ende sogar die Schatzkiste!?

Mitmachen ist ausdrücklich erwünscht!

Am Sonntag verzaubert uns Martina Hering mit ihrem Puppentheater „Der Löwe und die Maus“ jeweils um 12 Uhr und 15 Uhr. Wenn der Löwe die Maus fängt, ist die Gefahr ganz nah. Doch mit Witz, Mut und einem großen Versprechen entwischt sie der Bedrohung. Aber was kann das für ein Versprechen sein…. und wie will die kleine Maus es einlösen? Mit Klängen und Rhythmen wird eine lebendige Wildnis auf die Bühne gezaubert.

Die Vorstellungen finden alle in der „Großen Wachstube“ auf Burg Rheinfels statt und richten sich an junge und jung gebliebene Kinder ab 3 Jahren. Die Kosten für die Vorstellungen belaufen sich auf jeweils 3 € pro Person. Karten gibt es direkt an der Theaterkasse (gegenüber der Burgkasse).

Weitere Infos unter: https://www.stadt-st-goar.de/

Text: Katrin Gloggengießer, Leitung Tourist-Information/Stadtmarketing St. Goar