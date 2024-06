Loreley Touristik: Geheimtipps „aus der Hecke“: Wissenswertes zu Kräutern & Co.

Bornich, Juni 2024. Die Loreley-Touristik GmbH startet ab 20. Juli 2024 gemeinsam mit Veranstalterin Alexandra Mata eine neue Workshop-Reihe rund um das Thema Natur mit Schwerpunkt „Kräuter“.

Alexandra Mata ist kürzlich in die Loreley-Region gezogen und bietet auf dem Loreley-Plateau sowie in der Mühle Braun in St. Goarshausen Veranstaltungen über Kräuterküche und -heilkunde, Kreatives aus Naturmaterialien sowie naturgebundene Bräuche und Traditionen an.

So finden an verschiedenen Samstagen bis zum Jahresende je nach Saison jeweils von 15 bis 18 Uhr ein Kocherlebnis, eine Kräuterwanderung, ein kreatives Adventskranzbinden sowie eine Veranstaltung zur „Magie der Rauhnächte“ statt.

Die Daten, Preise, Veranstaltungsorte und Beschreibungen der einzelnen Workshops sind auf der Website der Loreley Touristik GmbH zu finden. Die Anmeldung ist jeweils bis fünf Tage vor Veranstaltungsbeginn bei der Loreley Touristik GmbH unter 06771 9100 oder per Mail an info@loreley-touristik.de möglich.

Text: Loreley Touristik GmbH via max.PR