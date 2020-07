Mainz – Verkehr: Sperrung Binger Straße II

Mainz – Verkehr: (rap) Von Samstag, 01.08.2020 bis zum Dienstag, 04.08.2020 werden die beiden rechten Fahrspuren stadtauswärts in der Binger Straße zwischen Ecke Bahnhofstraße und Binger Straße, Höhe Hausnummer 2 in Fahrtrichtung Alicenplatz, sowie die rechte Fahrspur stadtauswärts in der Großen Bleiche zwischen Höhe Hausnummer 3 und Höhe Hausnummer 11 in Fahrtrichtung Binger Straße gesperrt.

Zusätzlich wird der Geh- und Radweg in der Großen Bleiche Höhe Hausnummer 3 – 11 gesperrt.

Grund für die Sperrungen sind Tiefbau- und Restarbeiten durch die Stadt Mainz (Straßenbetrieb).

