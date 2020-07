Mainz – Verkehr: Sperrung Binger Straße I

Mainz – Verkehr: (rap) Von Montag, 03.08.2020 bis zum Sonntag, 06.09.2020 wird die linke Fahrspur in der Binger Straße stadteinwärts zwischen Binger Straße stadteinwärts zwischen Binger Straße Höhe Hausnummer 15 und Bilhildisstraße in Fahrtrichtung Münsterplatz sowie die Sperrung der linken Fahrspur in der Binger Straße Höhe Hausnummer 2 in Fahrtrichtung Alicenplatz im Zuge des Bauvorhaben Umgestaltung Münsterplatz zweiter Bauabschnitt Bauphase 5 gesperrt.

Grund für die Sperrungen sind Straßen-, Tiefbau- und Kanalbauarbeiten durch die Stadt Mainz (Abteilung Straßenbetrieb).

