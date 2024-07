Nachruf: Shannen Doherty ist tot – Eine Kämpferin bis zum Ende

Nachruf: Shannen Doherty ist tot (†53)- Eine Kämpferin bis zum Ende

Shannen Doherty, die US-amerikanische Schauspielerin und Tierrechts-Aktivistin, die für ihre ikonischen Rollen in „Beverly Hills, 90210“ und „Charmed“ bekannt wurde, ist am 13. Juli 2024 im Alter von 53 Jahren verstorben. Doherty, die seit 2015 gegen Brustkrebs kämpfte, verlor ihren mutigen Kampf umgeben von Familie und Freunden.

Eine Karriere voller Höhen und Tiefen

Shannen Doherty wurde am 12. April 1971 in Memphis, Tennessee, geboren. Ihre Karriere begann früh, als sie in der beliebten Serie „Unsere kleine Farm“ die Rolle der Jenny Wilder übernahm. Der große Durchbruch gelang ihr jedoch mit der Rolle der Brenda Walsh in „Beverly Hills, 90210“. Ihre Darstellung der rebellischen und komplexen Brenda machte sie zu einem Teenie-Idol der 1990er Jahre.

Nach ihrem Erfolg in „Beverly Hills, 90210“ setzte Doherty ihre Karriere in der Fantasy-Serie „Charmed“ fort, wo sie die älteste der Halliwell-Schwestern, Prue, spielte. Ihre starke Präsenz und schauspielerische Leistung trugen maßgeblich zum Erfolg der Serie bei.

Der lange Kampf gegen den Krebs

Im Jahr 2015 wurde bei Doherty Brustkrebs diagnostiziert. Sie unterzog sich einer Mastektomie, Chemotherapie und Bestrahlung und verkündete 2017, dass sie in Remission sei. Doch 2019 kehrte der Krebs zurück, und sie erhielt die Diagnose eines metastasierten Brustkrebses im vierten Stadium. Trotz dieser niederschmetternden Nachricht zeigte Doherty unermüdliche Stärke und kämpfte weiter.

Im Juni 2023 gab sie bekannt, dass der Krebs auf ihr Gehirn übergegriffen hatte und sie sich einer Operation zur Entfernung eines Hirntumors unterzogen hatte. Sie sprach offen über ihre Ängste und Hoffnungen und nutzte ihre Plattform, um Bewusstsein und Mittel für die Krebsforschung zu sammeln.

Engagement für Tierrechte

Neben ihrer Schauspielkarriere war Shannen Doherty eine leidenschaftliche Tierrechts-Aktivistin. Sie setzte sich aktiv für den Schutz von Tieren ein und unterstützte zahlreiche Organisationen, die sich dem Wohl der Tiere widmen. Ihre Liebe zu Tieren war weithin bekannt, und sie engagierte sich sowohl durch Spenden als auch durch Öffentlichkeitsarbeit für verschiedene Tierschutzprojekte.

Shannen Doherty ist tot – Ein Vermächtnis der Stärke und des Mutes

Doherty hinterlässt ein beeindruckendes Vermächtnis, nicht nur durch ihre Arbeit als Schauspielerin, sondern auch durch ihre Tapferkeit im Angesicht einer lebensbedrohlichen Krankheit und ihr Engagement für Tierrechte. In einem ihrer letzten Interviews sagte sie: „Ich bin nicht fertig mit dem Leben. Ich bin nicht fertig mit der Liebe. Ich bin nicht fertig mit dem Schaffen. Ich bin nicht fertig mit der Hoffnung, Dinge zum Besseren zu verändern“​ (Peoplemag)​​​.

Ihre Ehrlichkeit und ihr Humor, selbst in den dunkelsten Zeiten, inspirierten viele und machten sie zu einer Symbolfigur für Stärke und Durchhaltevermögen. Sie wird als Tochter, Schwester, Tante und Freundin tief vermisst werden.

Die Familie Doherty bittet um Privatsphäre in dieser schweren Zeit, während sie um den Verlust von Shannen trauert. Ihre Fans und die gesamte Schauspielwelt werden sich an sie als eine Frau erinnern, die bis zum letzten Atemzug für das Leben, die Liebe und die Rechte der Tiere kämpfte.

Möge Shannen Doherty in Frieden ruhen und ihr Vermächtnis als Kämpferin und Fürsprecherin für Tiere und Krebspatienten weiterleben.