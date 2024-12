Neu-)Registrierung für FrauenNachtTaxi 2025 in Mannheim

Posted in

FrauenNachtTaxi 2025 in Mannheim – Auch 2025 bietet die Stadt Mannheim das FrauenNachtTaxi an. Für das Angebot, das die Sicherheit und das Sicherheitsempfinden von Frauen nachts und in den frühen Morgenstunden stärkt, ist im neuen Jahr aus Gründen des Datenschutzes eine neue Registrierung notwendig.

Frauen und Mädchen ab 14 Jahren sowie trans Frauen können wie bisher das FrauenNachtTaxi mit bis zu 20 Fahrten pro Jahr in Anspruch nehmen. Die Fahrt mit dem FrauenNachtTaxi wird mit maximal 10 Euro bezuschusst.

Um das FrauenNachtTaxi im Jahr 2025 nutzen zu können, müssen sich Nutzerinnen nach dem 1. Januar neu registrieren. Bis zur Nacht vom Montag, 6., auf Dienstag, 7. Januar 2025, können noch vorhandene Kontingente aus 2024 genutzt werden, um den Nutzerinnen bis zur Neuregistrierung die Sicherheit einer FrauenNachtTaxi-Fahrt zu ermöglichen.

Der Registrierungsprozess im Überblick

Die (Neu-)Registrierung erfolgt im Bürgerportal der Stadt Mannheim über ein Online-Formular. Nutzerinnen geben dabei ihre persönlichen Daten wie Name, Anschrift, Geburtsdatum und E-Mail-Adresse ein. Diese werden mit den Einwohnermeldedaten abgeglichen, um eine sichere Identifikation zu gewährleisten.

Trans Frauen ohne abgeschlossene Personenstandsänderung müssen eine Kopie ihres dgti-Ergänzungsausweises hochladen. Nutzerinnen, die nicht in Mannheim wohnen, müssen eine Kopie des Personalausweises hochladen, um eine Überprüfung zu ermöglichen.

Nach erfolgreicher Registrierung erhalten die Nutzerinnen eine Bestätigung mitsamt den Nutzungsbedingungen an ihre E-Mailadresse. Gleichzeitig wird die E-Mailadresse an die Taxizentrale Mannheim weitergeleitet. Sollte keine Registrierungsbestätigung eingehen, können sich Nutzerinnen telefonisch an die Behördennummer 115 wenden.

Nutzerinnen ohne Internetzugang können sich telefonisch an die Behördennummer 115 wenden. Das Team des FrauenNachtTaxis kontaktiert dann diese Nutzerinnen für die Registrierung.

Weitere Informationen zur (Neu-)Registrierung und zum FrauenNachtTaxi gibt es unter www.mannheim.de/frauennachttaxi.

***

Text: Stadt Mannheim