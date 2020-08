Niedersachsen / B 83 – Verkehr: Mängelbeseitigung am Knotenpunkt B 238 / L 442 in Steinbergen – Behinderungen ab heute, 24. August

Niedersachsen / B 83 – Verkehr: In dieser Woche müssen sich Verkehrsteilnehmer in Steinbergen (Landkreis Schaumburg) auf der Bundesstraße 83 am Knotenpunkt B 238 / L 442 auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Grund sind Mängelbeseitigungen im Rahmen der Gewährleistung. Dies teilte die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Hameln mit.

Vor dem Knotenpunkt werden ab heute, 24. August, auf der rechten Fahrspur in Richtung Bückeburg zwei Betonfelder ausgetauscht. Dazu werden die Fahrspur und die Bushaltestelle auf rund 80 m Länge gesperrt. Auf die Ersatzhaltestellen wird hingewiesen.

Die Landesbehörde bittet alle Verkehrsteilnehmer und Anwohner um Verständnis.

Markus Brockmann

Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr

Geschäftsbereich Hameln

Geschäftsbereichsleiter

Roseplatz 5

31787 Hameln