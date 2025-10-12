Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

„Noch ein Jahr mit dir“ – Der schönste Geburtstagswunsch der Welt

Erstellt durch  

Aktuell, Allgemein, Buntes, Deutschland-News, Gesellschaft, Hamburg, Seniorenmagazin, Soziales und Leben, Themen und Tipps A - R, Themen und Tipps S - Z

Mittelrhein-Tageblatt-Deutsches-Tageblatt-Der-schönste-Geburtstagswunsch-der-Welt-Noch-ein-Jahr-mit-dir

Noch ein Jahr mit dir“ – Der schönste Geburtstagswunsch der Welt!

Es gibt Bilder, die stiller sind als Worte – und dennoch alles sagen.
Eines davon zeigt ein älteres Paar, das sich eng umarmt. Zwei Sprechblasen verraten, worum es geht:
„Was wünschst du dir zum Geburtstag?“ fragt sie.
„Noch ein Jahr mit dir, mein Schatz“, antwortet er.

Diese wenigen Worte berühren tief. Sie erzählen von einer Liebe, die nicht von Geschenken lebt, sondern von gemeinsamen Momenten, von Vertrauen, von einem gelebten Leben voller Erinnerungen. Wenn das größte Geschenk die Zeit miteinander ist, dann hat man verstanden, worum es im Leben wirklich geht.

Im Alltag, in dem alles schneller, lauter und oberflächlicher wird, erinnert dieses Motiv an das, was wirklich zählt: Nähe, Zuneigung und die Dankbarkeit, jemanden an seiner Seite zu haben. Für viele Paare, die schon ein halbes Leben gemeinsam verbracht haben, ist jeder neue Tag ein kleines Wunder – ein weiterer Sonnenaufgang, ein weiteres Lächeln, ein weiteres Jahr in Liebe.

Virtueller Tierfriedhof kostenlos Memory Garden

Liebe im Alter ist kein Märchen, sondern ein Beweis für Stärke. Für gemeinsames Durchhalten, für das Wissen, dass wahre Zuneigung über Schönheit, Besitz oder Jugend hinausgeht. Sie ist still, aber unerschütterlich.
Und manchmal reicht eben genau dieser eine Satz, um all das zu sagen:
„Noch ein Jahr mit dir, mein Schatz.“

Denn in Wahrheit wünschen wir uns alle genau das – jemanden, der bleibt. (hk)

Das könnte Sie auch interessieren ...

Der Junge mit der leeren Brotdose: Wie ein kleiner Junge die Herzen berührte - und zwei Hunden das Leben schenkte

Kinderhospiz Sternenbrücke in Hamburg-Rissen - das Haus der letzten Wege

Sozialverband VdK: Angehörige leisten unbezahlte Pflege im Wert von 206 Milliarden Euro!

Grenzen sprengen - Träume leben: Weltmädchentag 2025 am 11. Oktober in Potsdam

René Springer (AfD): Deutschland muss wie Griechenland Asylleistungen kürzen

Welttag für menschenwürdige Arbeit 2025 - Ein weltweiter Appell für faire Arbeitsbedingungen

Sozialverband VdK: Komplettversagen von Bund und Ländern - Allein 1,2 Millionen fehlende Wohnungen in Westdeutschland

KUBICKI-Kolumne: Gefährliche Politik ohne Bodenhaftung

Aphthen (kleine weiße Flecken auf der Mundschleimhaut): So lassen sich die Schmerzen im Mund lindern

Messerattacke Dresden 2020: Islamistischer Messerangriff auf homosexuelles Paar - Lebenslang bestätigt, besondere Schwere der Schuld

Casa Animale: Mit Liebe und Zuneigung Tiere vor dem Tod retten

Tag der Deutschen Einheit 2025: Deutschland feiert 35 Jahre Wiedervereinigung in Saarbrücken

Was hilft, wenn die Trauer überwältigend ist

Darum schadet zu viel Salz dem Körper - Tipps wie es mit weniger Salz genauso lecker schmeckt

Online-Seminar: „Kenne deinen Wert“ - Keine Angst vor Gehaltsverhandlungen im Landkreis Rotenburg (Wümme)

Klimabeirat Ratingen: Umstellung auf klimafreundliche Technologien

Schlagworte: #12.10.2025 #Aktuell #Alter #Der schönste Geburtstagswunsch der Welt #Emotionen #Geburtstag #Geburtstagswunsch #hk #Leben & Gefühle #Lebensweisheit #Liebe #Liebe im Alter #Mensch & Gesellschaft #Nachrichten #News #Noch ein Jahr mit dir #Partnerschaft #Zeit #Zuneigung

Haftung und Urheberrecht

Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der veröffentlichten Informationen. Beiträge, die von Dritten, wie z. B. Polizei, Feuerwehr, Vereinen oder Unternehmen bereitgestellt werden, liegen in der Verantwortung der jeweiligen Herausgeber. Jegliche Inhalte, einschließlich Hyperlinks auf externe Seiten, wurden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für die Inhalte externer Seiten, auf die im Beitrag direkt oder indirekt verwiesen wird.

Alle Rechte an den Texten und Beiträgen sind vorbehalten. Das Teilen unserer Inhalte in sozialen Medien ist ausdrücklich gestattet, solange die Quelle angegeben wird. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige kommerzielle Nutzung – auch auszugsweise – bedarf jedoch der schriftlichen Zustimmung der Redaktion.

Vier Pfoten Ratgeber
Nach oben scrollen
Cookie-Einstellungen Holger Korsten 150 Bewertungen auf ProvenExpert.com