Online-Seminar: „Kenne deinen Wert“ – Keine Angst vor Gehaltsverhandlungen im Landkreis Rotenburg (Wümme) – Am 9. Oktober veranstaltet die Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft im Landkreis Rotenburg (Wümme) von 17 bis 18.30 Uhr das Online-Seminar „Kenne deinen Wert -Verhandlungsstrategien für Frauen“. Wer teilnehmen möchte, meldet sich unter https://nol.is/xW0 online an. Die Veranstaltung ist für die Teilnehmerinnen kostenlos.
Noch immer verdienen Frauen weniger als Männer – im vergangenen Jahr waren es laut Statistischem Bundesamt 4,10 Euro pro Stunde weniger.
Susan J. Moldenhauer lädt die Teilnehmerinnen ein, aus der Opferrolle zu treten, ein gesundes Selbstverständnis für die eigenen Leistungen zu entwickeln und ins Handeln zu kommen.
Denn: Frauen stehen sich auf dem Weg zu mehr Gehalt häufig selbst im Weg. Ihre anerzogene Bescheidenheit ist eine große Hürde.
Im Vorstellungsgespräch akzeptieren sie oft zu schnell den ersten Gehaltsvorschlag und fordern zu selten Gehaltserhöhungen. Sie hoffen, dass gute Leistung auffällt und automatisch honoriert wird. Das allerdings ist selten.
Woher kommt die Angst vor der Gehaltsverhandlung? Warum sind Frauen oft zu bescheiden und verkaufen sich unter Wert?
Die Dozentin erläutert, wie sich die Teilnehmerinnen überzeugend präsentieren, welche Verhandlungsstrategien erfolgversprechend sind und welche Methoden und Werkzeuge es gibt, um sich auf Vor- und Einwände in der Verhandlungssituation vorzubereiten.
Die Frauen lernen, „faule Ausreden“ und dunkle Rhetorik geschickt und souverän zu entkräften und auf die eigene Sprechweise und Körpersprache zu achten.
Text: Landkreis Rotenburg (Wümme)