Pirmasens – Gebäudebrand im Pflegeheim im Bereich Hauptstraße / Brunnengasse

Heute Nacht wurde die Integrierte Leitstelle über eine unklare Rauchentwicklung im Gebäude eines Pflegezentrums alarmiert.

Pirmasens – Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde eine Verrauchung des Treppenraumes über Zugang Hauptstraße/ Brunnengasse festgestellt. Da sich noch mehrere Personen im Gebäude befanden, wurde umgehend Vollalarm ausgelöst.

Aufgrund der unübersichtlichen Lage und der großen Anzahl an betroffenen Personen wurde noch die SEG Sanität, SEG Betreuung, sowie die Feuerwehren aus Zweibrücken und Rodalben nachalarmiert. Zusätzlich wurde die Feuerwache durch die Feuerwehr Höhfröschen besetzt.

Insgesamt wurden 7 Personen aus betroffenen Wohnungen über den baulichen Rettungsweg und Drehleitern gerettet.

Das Pflegezentrum war noch nicht konkret gefährdet, hier wurde durch eine Riegelstellung und mehrere Trupps eine Brand- und Rauchausbreitung verhindert.

Der Brandherd befand sich in der Lounge in der Schäferstraße. Von dort breitete sich der Rauch im gesamten Gebäude aus.

Insgesamt wurden mehrere Einsatzabschnitte gebildet. Die Einsatztrupps waren am Gebäudeeingang an der Hauptstraße zur Rettung der Menschen aus den Wohnungen und Entrauchung der Treppenräume, zum Schutz des Pflegezentrums und des Nachbargebäudes, zur Brandbekämpfung in der Schäferstraße und am ehemaligen Busbahnhof zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung und Betreuung der geretteten Personen im Einsatz.

Die Stadtwerke, sowie die Polizei waren vor Ort und die Presse wurde informiert.

Eingesetzte Kräfte:

Feuerwehr Pirmasens 8 Fahrzeugen und 40 Kräften; Feuerwehr Rodalben mit 14 Kräften; Feuerwehr Zweibrücken mit 3 Fahrzeugen und 16 Kräften; Feuerwehr Höhfröschen mit 2 Fahrzeugen und 8 Kräften; SEG Sanität 3 Fahrzeuge und 11 Einsatzkräfte; SEG Betreuung des ASB 3 Fahrzeuge mit 10 Kräften dazu 1 organisatorischer Leiter im Rettungsdienst (OrgL), 2 Rettungswagen des Rettungsdienstes und 1 Notarzteinsatzfahrzeug mit Notarzt.

Nach dem Ablöschen des Brandes in der Lounge und umfangreichen Belüftungsmaßnahmen konnten die Bewohner gegen 6 Uhr wieder in ihre Wohnungen zurück. Das Nachbargebäude konnte schon gegen 05:00 freigegeben werden.

Das THW wurde zur Eigentumssicherung (Eingangstüren und Fenster) nachalarmiert.

Verletzt wurde niemand.

***

Feuerwehr Pirmasens