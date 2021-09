Wettervorhersage für Rheinland-Pfalz und Saarland vom 10.09.2021: Unbeständig mit Schauern, örtlich starke Gewitter, in der Nacht nachlassend. Am Samstag einzelne Schauer

Vorhersage – heute

Heute Nachmittag und am Abend wechselnd bis stark bewölkt mit Schauern und Gewittern, lokal mit Starkregen und kleinem Hagel. Erwärmung auf 23 bis 25 Grad, im höheren Bergland um 20 Grad. Schwachwindig um Südwest, in Schauer- und Gewitternähe stürmische Böen möglich.

In der Nacht zum Samstag wechselnd bis stark bewölkt und nachlassende Schaueraktivität, anfangs letzte Gewitter. Vereinzelt Bildung von Dunst- und Nebelfeldern. Abkühlung auf 15 bis 13 Grad, im Bergland bis 11 Grad.

Wetterlage-AKTUELL

Letzte Aktualisierung: 10.09.2021, 13.42 Uhr

Ein Tief bei den Britischen Inseln weitet seinen Einfluss auf Rheinland-Pfalz und das Saarland aus und führt aus Südwesten feuchte Warmluft heran, wodurch sich das Wetter unbeständig gestaltet.

GEWITTER/STARKREGEN/WIND:

Heute Nachmittag und am Abend Schauer und GEWITTER. Dabei lokal STARKREGEN mit Mengen von 15 bis 25 l/qm in kurzer Zeit, vereinzelt eng begrenzt UNWETTER mit Niederschlagsmengen bis 40 l/qm nicht ausgeschlossen. Auch kleinkörniger HAGEL und vereinzelt Windböen oder STÜRMISCHE BÖEN um 65 km/h (Bft 7-8) aus Südwest möglich.

Am Abend und in der Nacht zum Samstag von Westen her fortschreitende Wetterberuhigung.

NEBEL:

In den Frühstunden bei längerem Aufklaren vereinzelt NEBEL, teils mit Sichtweiten unter 150 m.

Vorhersage – morgen

Am Samstag wechselnd bewölkt und einzelne Schauer. Höchsttemperatur 18 bis 24 Grad. Meist mäßiger Wind aus westlichen Richtungen.

In der Nacht zum Sonntag bei wechselnder Bewölkung überwiegend niederschlagsfrei. Örtlich Bildung von Dunst und Nebel. Tiefstwerte 13 bis 8 Grad.

Vorhersage – SONNTAG

Am Sonntag wechselnd bewölkt, im Süden überwiegend heiter. Niederschlagsfrei. Höchsttemperatur 22 bis 25 Grad, in Hochlagen 20 Grad. Meist schwacher Wind aus westlichen Richtungen.

In der Nacht zum Montag teils wolkig, teils klar. Niederschlagsfrei. Tiefstwerte 13 bis 8 Grad.

Deutscher Wetterdienst / DWD