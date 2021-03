Pirmasens – Hinweis: Flächendeckende Antigen-Schnelltests gehören neben den Impfungen zu den wichtigsten Werkzeugen im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Ab sofort haben Pirmasenser die Möglichkeit, sich mindestens einmal pro Woche kostenlos auf das Virus testen zu lassen. Voraussetzung ist eine vorherige Terminvereinbarung.

Das Testzentrum befindet sich in den Konferenzräumen der Messe Pirmasens GmbH, Eingang West, Zeppelinstraße 11. Getestet werden Menschen, die keine Symptome mit einer SARS-CoV2-Infektion aufweisen, also asymptomatisch sind. Geöffnet ist die Einrichtung aktuell montags bis freitags zwischen 7 und 11 Uhr. Möglich sind dort aktuell pro Woche rund 500 Antigen-Schnelltests. In der kommenden Woche wird es aufgrund erster Erfahrungen mit dem Testzentrum möglicherweise Anpassungen an die Betriebszeiten geben.

Wer sich für einen Schnelltest angemeldet und einen Termin erhalten hat, wird gebeten seine Krankenversicherungskarte sowie ein Ausweisdokument (Reisepass, Personalausweis oder Führerschein) mitzubringen. Für den sogenannten Point-of-Care-Test (PoC) ist es nötig, mit einem Wattestäbchen einen Abstrich aus der Nase und dem Rachen zu nehmen. Diese Probe wird dann in einer Flüssigkeit aufgelöst und auf ein Testplättchen gegeben, das dann nach etwa 15 Minuten das Ergebnis anzeigt. Ist das Ergebnis negativ, erhält der Getestete eine Bescheinigung darüber.

Wird per Schnelltest eine Infektion mit Covid-19 festgestellt, folgt gleich vor Ort ein PCR-Test. Diese Nachtestung ist laut Robert-Koch-Institut (RKI) Vorschrift.

Die Anmeldung zu einem Antigen-Schnelltest soll nach Möglichkeit online unter www.drk-corona.de erfolgen. Pirmasenser, die keinen Zugang zum Internet haben, können sich unter der Telefonnummer 06331/809780 anmelden. Weil die Kapazitäten der Service-Hotline beschränkt sind, bittet die Stadtverwaltung, möglichst von der Online-Anmeldung Gebrauch zu machen.

Hintergrund: Die Stadtverwaltung Pirmasens setzt mit der Einrichtung des Schnelltest-Zentrums für Alle den Beschluss um, auf den sich die Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder am vergangenen Mittwoch geeignet haben Danach sollen Bürgerinnen und Bürger, auch wenn sie keine Symptome haben, die Möglichkeit erhalten, sich mindestens einmal pro Woche auf eine Covid 19-Erkankung testen zu lassen.

***

Stadt Pirmasens