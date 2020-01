Pirmasens – OB Markus Zwick bietet am Mittwoch, 22. Januar Sprechstunde für Kinder und Jugendliche an

Erstellt in

Pirmasens – Oberbürgermeister Markus Zwick bietet eine Sprechstunde für Kinder- und Jugendliche an. Der Austausch zwischen dem Verwaltungschef und den jungen Pirmasensern findet am Mittwoch, 22. Januar 2020, im Vereinsheim des Christlichen Verein Junger Menschen (CVJM), Schachenstraße 103, statt. Los geht es um 17 Uhr.

„Mir ist es ein wichtiges Anliegen, mit Kindern und Jugendlichen in Kontakt zu bleiben, damit ich weiß, wo der Schuh drückt“, freut sich Markus Zwick auf den persönlichen Austausch. Bei der speziellen Sprechstunde – gemeinsam mit Vertretern des Jugendstadtrates – haben Mädchen und Jungen die Gelegenheit in zwangloser Atmosphäre direkt bei der Verwaltungsspitze Ideen, Wünsche, Anregungen aber auch Kritik und Sorgen vorzubringen. Bei der Premiere im vergangenen November hatten Zweit- und Viertklässler aus dem Winzler Viertel einen Strauß von Ideen und Wünschen an den OB herangetragen.

Aus organisatorischen Gründen werden Interessierte gebeten, sich per E-Mail bis spätestens Montag, 21. Januar 2020, anzumelden – unter Angabe der vollständigen Kontaktdaten. Idealerweise schildern die Kinder- und Jugendlichen in wenigen Sätzen ihr Anliegen. Dadurch ist es OB Markus Zwick im Rahmen der Sprechstunde möglich, gezielt auf das Thema einzugehen. Wer spontan zur Sprechstunde kommen möchte, ist ebenfalls herzlich willkommen, muss sich aber gegebenenfalls auf eine kurze Wartezeit einstellen.

kontakt@jugendstadtrat-ps.de

***

Stadt Pirmasens